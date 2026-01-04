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  • «Лацио» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

«Лацио» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

4 января, 13:20
Лацио
04.01.2026, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
13' Л. Спинаццола 32' А. Ррахмани
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
70
Тома Башич
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
63
Federico Serra
ЦП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
37
Матиас Оливера
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
58
Vincenzo Prisco
ЦП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
3-4-3
49
Проведель
34
Хила
26
Романьоли
77
Марушич
3
Пеллегрини
32
Катальди
70
Башич
6
Гендузи
10
Дзакканьи
14
Нослин
22
Кансельери
4-2-3-1
32
Милинкович-Савич
22
Ди Лоренцо
22
Ррахмани
15
Жуан
37
Спинаццола
8
Мактоминей
68
Лоботка
21
Политано
11
Эльмас
7
Нерес
19
Хойлунд
3
Пеллегрини
29
Лаццари
29
Лаццари
3
Пеллегрини
32
Катальди
21
Белахьян
21
Белахьян
32
Катальди
22
Кансельери
11
Исаксен
11
Исаксен
22
Кансельери
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
37
Спинаццола
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
37
Спинаццола
22
Ррахмани
4
Буонджорно
4
Буонджорно
22
Ррахмани
7
Нерес
70
Маццокки
70
Маццокки
7
Нерес
19
Хойлунд
70
Ланг
70
Ланг
19
Хойлунд
11
Эльмас
70
70
11
Эльмас
Остались в запасе
Лацио
Наполи
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
63
Federico Serra
ЦП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
58
Vincenzo Prisco
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
63
Federico Serra
ЦП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
58
Vincenzo Prisco
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Лацио - Наполи
4
2
1
1
Всего ударов по воротам
5
14
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
10
13
Офсайды
1
0
Количество передач
347
650
Сейвы
1
0
Точность передач %
85
92
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
0.36
1.86

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Наполи», 18-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Наполи»

«Лацио» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Лацио
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