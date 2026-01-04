04.01.2026, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 18 тур
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
3-4-3
49
Проведель
34
Хила
26
Романьоли
77
Марушич
3
Пеллегрини
32
Катальди
70
Башич
6
Гендузи
10
Дзакканьи
14
Нослин
22
Кансельери
4-2-3-1
32
Милинкович-Савич
22
Ди Лоренцо
22
Ррахмани
15
Жуан
37
Спинаццола
8
Мактоминей
68
Лоботка
21
Политано
11
Эльмас
7
Нерес
19
Хойлунд
3
Пеллегрини
29
Лаццари
29
Лаццари
3
Пеллегрини
32
Катальди
21
Белахьян
21
Белахьян
32
Катальди
22
Кансельери
11
Исаксен
11
Исаксен
22
Кансельери
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
37
Спинаццола
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
37
Спинаццола
22
Ррахмани
4
Буонджорно
4
Буонджорно
22
Ррахмани
7
Нерес
70
Маццокки
70
Маццокки
7
Нерес
19
Хойлунд
70
Ланг
70
Ланг
19
Хойлунд
11
Эльмас
70
70
11
Эльмас
Остались в запасе
Лацио
Наполи
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
63
Federico Serra
ЦП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
58
Vincenzo Prisco
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
63
Federico Serra
ЦП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
58
Vincenzo Prisco
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Лацио - Наполи
4
2
1
1
Всего ударов по воротам
5
14
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
10
13
Офсайды
1
0
Количество передач
347
650
Сейвы
1
0
Точность передач %
85
92
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
0.36
1.86
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Наполи», 18-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»