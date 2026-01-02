02.01.2026, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Кальяри
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
19
Яэль Трепи
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
3
Рияд Идрисси
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Каприле
5
Луперто
15
Родригес
33
Оберт
4
Цаппа
18
Прати
8
Адопо
36
Маццителли
2
Палестра
94
Эспозито
90
Кылыксой
4-4-2
16
Меньян
33
Бартезаги
23
Томори
5
Де Винтер
2
Эступиньян
24
Фофана
14
Модрич
12
Рабьо
20
Лофтус-Чик
56
Салемакерс
27
Леау
94
Эспозито
70
Гаэтано
70
Гаэтано
94
Эспозито
36
Маццителли
21
Кавуоти
21
Кавуоти
36
Маццителли
18
Прати
29
Боррелли
29
Боррелли
18
Прати
33
Оберт
3
Идрисси
3
Идрисси
33
Оберт
90
Кылыксой
30
Паволетти
30
Паволетти
90
Кылыксой
2
Эступиньян
46
Габбиа
46
Габбиа
2
Эступиньян
24
Фофана
21
Риччи
21
Риччи
24
Фофана
20
Лофтус-Чик
11
Пулишич
11
Пулишич
20
Лофтус-Чик
27
Леау
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
27
Леау
Остались в запасе
Кальяри
Милан
23
Борис Радунович
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
19
Яэль Трепи
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
96
Лоренцо Торриани
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
30
Ардон Яшари
ОП
38
Alex Castiello
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
23
Борис Радунович
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
19
Яэль Трепи
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
30
Ардон Яшари
ОП
38
Alex Castiello
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Кальяри - Милан
2
1
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
7
Нарушения
10
8
Офсайды
0
2
Количество передач
447
538
Сейвы
3
1
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.38
0.7
xGP (предотвращенные голы)
0.02
0.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Милана», 18-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»