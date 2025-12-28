28.12.2025, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 17 тур
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
3-3-2-2
1
Равалья
33
Миранда
26
Лукуми
41
Витик
6
Моро
4
Побега
80
Фаббиан
11
Роу
20
Цортеа
7
Орсолини
27
Даллинга
4-1-1-3-1
49
Мурич
6
Валюкевич
21
Идзес
5
Мухаремович
5
Канде
18
Матич
8
Коне
45
Лорьенте
7
Вольпато
55
Торстведт
9
Пинамонти
20
Цортеа
3
Хольм
3
Хольм
20
Цортеа
7
Орсолини
25
Домингес
25
Домингес
7
Орсолини
80
Фаббиан
9
Иммобиле
9
Иммобиле
80
Фаббиан
27
Даллинга
9
Кастро
9
Кастро
27
Даллинга
11
Роу
21
Одгор
21
Одгор
11
Роу
5
Канде
3
Доиг
3
Доиг
5
Канде
7
Вольпато
39
Фадера
39
Фадера
7
Вольпато
45
Лорьенте
9
Чеддира
9
Чеддира
45
Лорьенте
Остались в запасе
Болонья
Сассуоло
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
5
Bodin Tomašević
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
55
Сулемана
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
80
Стефано Турати
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
35
Лука Липани
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
77
Николас Пьерини
ЛВ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
5
Bodin Tomašević
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
55
Сулемана
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
35
Лука Липани
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
77
Николас Пьерини
ЛВ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Фабио Гроссо
Статистика матча Болонья - Сассуоло
2
3
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
18
19
Офсайды
2
3
Количество передач
455
336
Сейвы
4
4
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
0.88
1.62
xGP (предотвращенные голы)
0.01
0.01
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Сассуоло», 17-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 декабря в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Сассуоло»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»