27.12.2025, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Лечче
Лечче
4-3-2-1
30
Фальконе
25
Галло
5
Зиберт
44
Габриэль
17
Вейга
77
Каба
14
Мале
20
Рамадани
23
Соттиль
50
Пьеротти
9
Штулич
3-3-1-1-2
1
Бутез
27
Смольчич
4
Рамон
34
Карлос
23
Войвода
21
Перроне
5
Морено
10
Пас
17
Родригес
7
Да Кунья
9
Дувикас
23
Соттиль
21
Хельгасон
21
Хельгасон
23
Соттиль
20
Рамадани
28
28
20
Рамадани
50
Пьеротти
7
Сала
7
Сала
50
Пьеротти
14
Мале
11
Н'Дри
11
Н'Дри
14
Мале
9
Штулич
73
Камарда
73
Камарда
9
Штулич
27
Смольчич
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
27
Смольчич
34
Карлос
2
Кемпф
2
Кемпф
34
Карлос
10
Пас
17
17
10
Пас
23
Войвода
20
Батурина
20
Батурина
23
Войвода
17
Родригес
19
Кюн
19
Кюн
17
Родригес
Остались в запасе
Лечче
Комо
33
Plamen Penev
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
21
C. Kouassi
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
80
Нико Ковач
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
22
Мауро Виджорито
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
8
Максанс Какере
ЦП
6
Серджи Роберто
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
33
Plamen Penev
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
21
C. Kouassi
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
80
Нико Ковач
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
8
Максанс Какере
ЦП
6
Серджи Роберто
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Лечче - Комо
2
4
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
6
Нарушения
10
24
Офсайды
2
2
Количество передач
281
462
Сейвы
3
5
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.76
1.63
xGP (предотвращенные голы)
1.07
1.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Комо», 17-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 декабря в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Комо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»