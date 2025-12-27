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  • «Лечче» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2025

«Лечче» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2025

27 декабря 2025, 15:50
Лечче
27.12.2025, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 3
Завершен
Комо
20' Н. Пас 66' Х. Рамон 75' А. Дувикас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
(К) ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
77
Мохамед Каба
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Комо
1
Жан Бутез
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
21
Максимо Перроне
ОП
10
Нико Пас
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
(К) ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Лечче
33
Plamen Penev
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
21
C. Kouassi
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
8
Максанс Какере
ЦП
6
Серджи Роберто
ЦП
17
A. Le Borgne
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
4-3-2-1
30
Фальконе
25
Галло
5
Зиберт
44
Габриэль
17
Вейга
77
Каба
14
Мале
20
Рамадани
23
Соттиль
50
Пьеротти
9
Штулич
3-3-1-1-2
1
Бутез
27
Смольчич
4
Рамон
34
Карлос
23
Войвода
21
Перроне
5
Морено
10
Пас
17
Родригес
7
Да Кунья
9
Дувикас
23
Соттиль
21
Хельгасон
21
Хельгасон
23
Соттиль
20
Рамадани
28
28
20
Рамадани
50
Пьеротти
7
Сала
7
Сала
50
Пьеротти
14
Мале
11
Н'Дри
11
Н'Дри
14
Мале
9
Штулич
73
Камарда
73
Камарда
9
Штулич
27
Смольчич
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
27
Смольчич
34
Карлос
2
Кемпф
2
Кемпф
34
Карлос
10
Пас
17
17
10
Пас
23
Войвода
20
Батурина
20
Батурина
23
Войвода
17
Родригес
19
Кюн
19
Кюн
17
Родригес
Остались в запасе
Лечче
Комо
33
Plamen Penev
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
21
C. Kouassi
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
80
Нико Ковач
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
22
Мауро Виджорито
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
8
Максанс Какере
ЦП
6
Серджи Роберто
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
33
Plamen Penev
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
21
C. Kouassi
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
80
Нико Ковач
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
8
Максанс Какере
ЦП
6
Серджи Роберто
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Лечче - Комо
2
4
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
6
Нарушения
10
24
Офсайды
2
2
Количество передач
281
462
Сейвы
3
5
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.76
1.63
xGP (предотвращенные голы)
1.07
1.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Комо», 17-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 декабря в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче»«Комо»

«Лечче» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Комо Лечче
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