27.12.2025, суббота, 14:30
Италия. Серия А, 17 тур
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Парма
Парма
66
Филиппо Ринальди
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
23
Эрнани
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
11
Понтус Альмквист
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
4-1-2-1-2
40
Корви
14
Валери
3
Циркати
5
Валенти
27
Бричги
16
Кейта
80
Бернабе
18
Серенсен
11
Ондрейка
32
Пеллегрино
9
Бенедичак
3-3-1-2-1
43
Де Хеа
15
Комуццо
5
Понграчич
2
Вити
20
Додо
8
Мандрагора
65
Паризи
27
Ндур
11
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
9
Кен
16
Кейта
8
Кремаски
8
Кремаски
16
Кейта
11
Ондрейка
24
Эстевес
24
Эстевес
11
Ондрейка
80
Бернабе
32
Ордоньес
32
Ордоньес
80
Бернабе
9
Бенедичак
11
Ористанио
11
Ористанио
9
Бенедичак
32
Пеллегрино
11
Джурич
11
Джурич
32
Пеллегрино
65
Паризи
8
Госенс
8
Госенс
65
Паризи
2
Вити
29
Фортини
29
Фортини
2
Вити
15
Комуццо
60
Куадио
60
Куадио
15
Комуццо
27
Ндур
19
Сом
19
Сом
27
Ндур
8
Мандрагора
91
Пикколи
91
Пикколи
8
Мандрагора
Остались в запасе
Парма
Фиорентина
66
Филиппо Ринальди
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
23
Эрнани
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
11
Понтус Альмквист
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
50
Томмазо Мартинелли
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
75
Eman Kospo
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
7
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
23
Эрнани
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
11
Понтус Альмквист
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
75
Eman Kospo
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
7
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Парма - Фиорентина
2
2
Всего ударов по воротам
13
23
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
10
15
Офсайды
0
3
Количество передач
326
452
Сейвы
4
1
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
8
12
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
9
14
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.23
xGP (предотвращенные голы)
-0.15
-0.15
Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Фиорентины», 17-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 декабря в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»