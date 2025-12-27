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  • «Парма» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2025

«Парма» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2025

27 декабря 2025, 13:20
Парма
27.12.2025, суббота, 14:30
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
48' О. Серенсен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
27
Саша Бричги
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
(К) ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
(К) ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Парма
66
Филиппо Ринальди
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
23
Эрнани
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
11
Понтус Альмквист
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
29
Никколо Фортини
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
75
Eman Kospo
ЦЗ
19
Симон Сом
ОП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
7
Эдин Джеко
ЦФ
4-1-2-1-2
40
Корви
14
Валери
3
Циркати
5
Валенти
27
Бричги
16
Кейта
80
Бернабе
18
Серенсен
11
Ондрейка
32
Пеллегрино
9
Бенедичак
3-3-1-2-1
43
Де Хеа
15
Комуццо
5
Понграчич
2
Вити
20
Додо
8
Мандрагора
65
Паризи
27
Ндур
11
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
9
Кен
16
Кейта
8
Кремаски
8
Кремаски
16
Кейта
11
Ондрейка
24
Эстевес
24
Эстевес
11
Ондрейка
80
Бернабе
32
Ордоньес
32
Ордоньес
80
Бернабе
9
Бенедичак
11
Ористанио
11
Ористанио
9
Бенедичак
32
Пеллегрино
11
Джурич
11
Джурич
32
Пеллегрино
65
Паризи
8
Госенс
8
Госенс
65
Паризи
2
Вити
29
Фортини
29
Фортини
2
Вити
15
Комуццо
60
Куадио
60
Куадио
15
Комуццо
27
Ндур
19
Сом
19
Сом
27
Ндур
8
Мандрагора
91
Пикколи
91
Пикколи
8
Мандрагора
Остались в запасе
Парма
Фиорентина
66
Филиппо Ринальди
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
23
Эрнани
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
11
Понтус Альмквист
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
50
Томмазо Мартинелли
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
75
Eman Kospo
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
7
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
23
Эрнани
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
11
Понтус Альмквист
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
75
Eman Kospo
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
7
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Парма - Фиорентина
2
2
Всего ударов по воротам
13
23
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
10
15
Офсайды
0
3
Количество передач
326
452
Сейвы
4
1
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
8
12
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
9
14
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.23
xGP (предотвращенные голы)
-0.15
-0.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Фиорентины», 17-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 декабря в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма»«Фиорентина»

«Парма» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Фиорентина Парма
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