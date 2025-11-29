Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Атлетико» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

«Атлетико» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

29 ноября 2025, 21:50
Атлетико
29.11.2025, суббота, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
2 : 0
Завершен
Овьедо
16' А. Серлот 26' А. Серлот
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
22
Конор Галлахер
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Овьедо
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Рахим Альхассан
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Санти Касорла
(К) ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
16
Федерико Виньяс
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Атлетико
25
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Овьедо
31
Хорациу Молдован
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
14
Ови Эджария
ЦП
27
P. Agudin
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
10
Альберто Рейна
ЦП
21
Лука Илич
АП
9
Алекс Форес
ЦФ
4-2-2-2
13
Облак
20
Молина
17
Ганцко
2
Лангле
18
Пубиль
22
Галлахер
6
Коке
10
Баэна
31
Гонсалес
9
Серлот
7
Гризманн
4-1-2-1-2
13
Эскандель
22
Видаль
4
Костас
6
Карму
23
Альхассан
11
Коломбатто
18
Дендокер
8
Касорла
23
Хассан
16
Виньяс
23
Рондон
31
Гонсалес
20
Хименес
20
Хименес
31
Гонсалес
7
Гризманн
8
Барриос
8
Барриос
7
Гризманн
10
Баэна
20
Симеоне
20
Симеоне
10
Баэна
6
Коке
18
Распадори
18
Распадори
6
Коке
9
Серлот
19
Альварес
19
Альварес
9
Серлот
6
Карму
12
Кальво
12
Кальво
6
Карму
8
Касорла
14
Эджария
14
Эджария
8
Касорла
11
Коломбатто
10
Рейна
10
Рейна
11
Коломбатто
23
Хассан
21
Илич
21
Илич
23
Хассан
23
Рондон
9
Форес
9
Форес
23
Рондон
Остались в запасе
Атлетико
Овьедо
25
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
31
Хорациу Молдован
ВР
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
27
P. Agudin
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
25
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
27
P. Agudin
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Атлетико - Овьедо
1
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
5
8
Офсайды
2
1
Количество передач
533
496
Сейвы
1
6
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.93
0.93
xGP (предотвращенные голы)
0.86
0.86

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Овьедо», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико»«Овьедо»

«Атлетико» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Овьедо Атлетико
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
2
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
2
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
1
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
6
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
9
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+