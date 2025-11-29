29.11.2025, суббота, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
Испания. Примера, 14 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
4-2-2-2
13
Облак
20
Молина
17
Ганцко
2
Лангле
18
Пубиль
22
Галлахер
6
Коке
10
Баэна
31
Гонсалес
9
Серлот
7
Гризманн
4-1-2-1-2
13
Эскандель
22
Видаль
4
Костас
6
Карму
23
Альхассан
11
Коломбатто
18
Дендокер
8
Касорла
23
Хассан
16
Виньяс
23
Рондон
31
Гонсалес
20
Хименес
20
Хименес
31
Гонсалес
7
Гризманн
8
Барриос
8
Барриос
7
Гризманн
10
Баэна
20
Симеоне
20
Симеоне
10
Баэна
6
Коке
18
Распадори
18
Распадори
6
Коке
9
Серлот
19
Альварес
19
Альварес
9
Серлот
6
Карму
12
Кальво
12
Кальво
6
Карму
8
Касорла
14
Эджария
14
Эджария
8
Касорла
11
Коломбатто
10
Рейна
10
Рейна
11
Коломбатто
23
Хассан
21
Илич
21
Илич
23
Хассан
23
Рондон
9
Форес
9
Форес
23
Рондон
Остались в запасе
Атлетико
Овьедо
25
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
31
Хорациу Молдован
ВР
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
27
P. Agudin
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
25
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
27
P. Agudin
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Атлетико - Овьедо
1
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
5
8
Офсайды
2
1
Количество передач
533
496
Сейвы
1
6
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.93
0.93
xGP (предотвращенные голы)
0.86
0.86
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Овьедо», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Овьедо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»