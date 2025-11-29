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  • «Байер» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

«Байер» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

29 ноября 2025, 19:20
Байер
29.11.2025, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
83' К. Кофане
41' А. Ансельмино 65' К. Адейеми
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Марк Флеккен
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
30
Ибрагим Маза
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
(К) ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
8
Феликс Нмеча
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
30
Клаудио Эчеверри
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
16
Алехо Сарко
ЦФ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
3-2-2-3
1
Флеккен
22
Гримальдо
12
Тапсоба
5
Баде
8
Андрих
24
Гарсия
10
Тилльман
7
Хофманн
14
Шик
30
Маза
17
Поку
3-2-1-3-1
1
Кобель
30
Ансельмино
3
Антон
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
24
Свенссон
20
Забитцер
8
Брандт
8
Нмеча
14
Адейеми
9
Гирасси
8
Андрих
4
Куанса
4
Куанса
8
Андрих
7
Хофманн
30
Эчеверри
30
Эчеверри
7
Хофманн
10
Тилльман
11
Терье
11
Терье
10
Тилльман
17
Поку
23
Телла
23
Телла
17
Поку
14
Шик
35
Кофане
35
Кофане
14
Шик
8
Нмеча
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
8
Нмеча
26
Рюэрсон
27
Коуто
27
Коуто
26
Рюэрсон
8
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Брандт
14
Адейеми
7
Беллингем
7
Беллингем
14
Адейеми
9
Гирасси
21
Силва
21
Силва
9
Гирасси
Остались в запасе
Байер
Боруссия Д
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
29
Элисс Бен-Сегир
АП
16
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
33
Александер Майер
ВР
23
Эмре Джан
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
29
Элисс Бен-Сегир
АП
16
Алехо Сарко
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
23
Эмре Джан
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Байер - Боруссия Д
3
4
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
10
3
Нарушения
7
9
Офсайды
3
1
Количество передач
613
350
Сейвы
2
3
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.82
0.99
xGP (предотвращенные голы)
0.97
0.97

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Боруссии» Дортмунд, 12-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Боруссия» Дортмунд

«Байер» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Байер
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