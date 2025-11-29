29.11.2025, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
3-2-2-3
1
Флеккен
22
Гримальдо
12
Тапсоба
5
Баде
8
Андрих
24
Гарсия
10
Тилльман
7
Хофманн
14
Шик
30
Маза
17
Поку
3-2-1-3-1
1
Кобель
30
Ансельмино
3
Антон
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
24
Свенссон
20
Забитцер
8
Брандт
8
Нмеча
14
Адейеми
9
Гирасси
8
Андрих
4
Куанса
4
Куанса
8
Андрих
7
Хофманн
30
Эчеверри
30
Эчеверри
7
Хофманн
10
Тилльман
11
Терье
11
Терье
10
Тилльман
17
Поку
23
Телла
23
Телла
17
Поку
14
Шик
35
Кофане
35
Кофане
14
Шик
8
Нмеча
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
8
Нмеча
26
Рюэрсон
27
Коуто
27
Коуто
26
Рюэрсон
8
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Брандт
14
Адейеми
7
Беллингем
7
Беллингем
14
Адейеми
9
Гирасси
21
Силва
21
Силва
9
Гирасси
Остались в запасе
Байер
Боруссия Д
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
29
Элисс Бен-Сегир
АП
16
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
33
Александер Майер
ВР
23
Эмре Джан
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
29
Элисс Бен-Сегир
АП
16
Алехо Сарко
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
23
Эмре Джан
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Байер - Боруссия Д
3
4
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
10
3
Нарушения
7
9
Офсайды
3
1
Количество передач
613
350
Сейвы
2
3
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.82
0.99
xGP (предотвращенные голы)
0.97
0.97
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Боруссии» Дортмунд, 12-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Боруссия» Дортмунд
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»