26.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов, 5 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
4-3-2-1
1
Муссо
13
Руджери
20
Хименес
17
Ганцко
20
Молина
5
Кардозо
22
Галлахер
8
Барриос
20
Симеоне
10
Баэна
19
Альварес
3-2-3-2
1
Зоммер
31
Биссек
25
Аканджи
95
Бастони
30
Аугусто
32
Димарко
23
Барелла
20
Чалханоглу
7
Зелински
14
Бонни
10
Мартинес
5
Кардозо
18
Пубиль
18
Пубиль
5
Кардозо
22
Галлахер
6
Коке
6
Коке
22
Галлахер
20
Молина
31
Гонсалес
31
Гонсалес
20
Молина
10
Баэна
7
Гризманн
7
Гризманн
10
Баэна
13
Руджери
9
Серлот
9
Серлот
13
Руджери
7
Зелински
8
Сучич
8
Сучич
7
Зелински
20
Чалханоглу
16
Фраттези
16
Фраттези
20
Чалханоглу
32
Димарко
11
Энрике
11
Энрике
32
Димарко
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
10
Мартинес
14
Бонни
9
Тюрам
9
Тюрам
14
Бонни
Остались в запасе
Атлетико
Интер
25
Сальви Эскивель
ВР
33
Марио де Луис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
23
Тиаго Алмада
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Alain Taho
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
25
Сальви Эскивель
ВР
33
Марио де Луис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
23
Тиаго Алмада
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Alain Taho
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Атлетико - Интер
1
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Угловые удары
7
6
Нарушения
12
8
Офсайды
1
2
Количество передач
490
527
Сейвы
5
4
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
0.98
1.42
xGP (предотвращенные голы)
-0.19
-0.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Интера», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Интер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»