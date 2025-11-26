26.11.2025, среда, 20:45
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов, 5 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Пафос
Пафос
3-1-2-2-2
93
Михаил
32
Люккассен
4
Луис
3
Гольдар
26
Суньич
88
Пепе
8
Кина
99
Оршич
30
Драгомир
7
Бруно
33
Силва
4-1-1-3-1
1
Градецки
2
Вандерсон
22
Салису
4
Тезе
12
Энрике
6
Закария
8
Камара
10
Головин
11
Аклиуш
18
Минамино
9
Балогун
3
Гольдар
5
Ланга
5
Ланга
3
Гольдар
8
Кина
11
Жажа
11
Жажа
8
Кина
33
Силва
12
12
33
Силва
30
Драгомир
11
Димата
11
Димата
30
Драгомир
2
Вандерсон
6
Керер
6
Керер
2
Вандерсон
8
Камара
28
Кулибали
28
Кулибали
8
Камара
10
Головин
22
Миша
22
Миша
10
Головин
18
Минамино
31
Фати
31
Фати
18
Минамино
9
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
9
Балогун
Остались в запасе
Пафос
Монако
31
Атанасиос Пападудис
ВР
82
Petros Petrou
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
8
Аладжи Бамба
ОП
19
Папе Кабрал
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
31
Атанасиос Пападудис
ВР
82
Petros Petrou
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
8
Аладжи Бамба
ОП
19
Папе Кабрал
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Пафос - Монако
2
3
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
14
9
Офсайды
1
0
Количество передач
399
445
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.18
1.52
xGP (предотвращенные голы)
-0.63
-0.63
Смотреть прямую трансляцию матча «Пафос» против «Монако», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пафос» – «Монако»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»