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  • «Пафос» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

«Пафос» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

26 ноября 2025, 19:35
Пафос
26.11.2025, среда, 20:45
Лига чемпионов, 5 тур
2 : 2
Завершен
Монако
18' Д. Луис
5' Т. Минамино 26' Ф. Балогун 88' М. Салису
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пафос
93
Неофитос Михаил
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Давид Гольдар
(К) ЦЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
88
Пепе
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
30
Влад Драгомир
АП
33
Андерсон Силва
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Монако
1
Лукаш Градецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Ламин Камара
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Пафос
31
Атанасиос Пападудис
ВР
82
Petros Petrou
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
5
Бруну Ланга
ЛЗ
11
Жажа
ПВ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Люка Миша
ЛВ
31
Ансу Фати
ЛВ
8
Аладжи Бамба
ОП
19
Папе Кабрал
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
14
Мика Бирет
ЦФ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
3-1-2-2-2
93
Михаил
32
Люккассен
4
Луис
3
Гольдар
26
Суньич
88
Пепе
8
Кина
99
Оршич
30
Драгомир
7
Бруно
33
Силва
4-1-1-3-1
1
Градецки
2
Вандерсон
22
Салису
4
Тезе
12
Энрике
6
Закария
8
Камара
10
Головин
11
Аклиуш
18
Минамино
9
Балогун
3
Гольдар
5
Ланга
5
Ланга
3
Гольдар
8
Кина
11
Жажа
11
Жажа
8
Кина
33
Силва
12
12
33
Силва
30
Драгомир
11
Димата
11
Димата
30
Драгомир
2
Вандерсон
6
Керер
6
Керер
2
Вандерсон
8
Камара
28
Кулибали
28
Кулибали
8
Камара
10
Головин
22
Миша
22
Миша
10
Головин
18
Минамино
31
Фати
31
Фати
18
Минамино
9
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
9
Балогун
Остались в запасе
Пафос
Монако
31
Атанасиос Пападудис
ВР
82
Petros Petrou
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
8
Аладжи Бамба
ОП
19
Папе Кабрал
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
31
Атанасиос Пападудис
ВР
82
Petros Petrou
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
8
Аладжи Бамба
ОП
19
Папе Кабрал
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Пафос - Монако
2
3
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
14
9
Офсайды
1
0
Количество передач
399
445
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.18
1.52
xGP (предотвращенные голы)
-0.63
-0.63

Смотреть прямую трансляцию матча «Пафос» против «Монако», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пафос» – «Монако»

«Пафос» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Монако Пафос
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