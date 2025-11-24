Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Эспаньол» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2025

«Эспаньол» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2025

24 ноября 2025, 21:50
Эспаньол
24.11.2025, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
48' П. Милья 84' Р. Фернандес
86' Маркао
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
(К) ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
23
Маркао
(К) ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
45
Акор Адамс
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
28
Хави Эрнандес
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
23
Антониу Рока
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
36
Осо
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Дмитрович
4
Гонсалес
20
Калеро
6
Кабрера
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
11
Террац
8
Экспозито
11
Милья
24
Долан
19
Кике
3-1-2-2-2
1
Влаходимос
23
Маркао
5
Кастрин
17
Суасо
3
Менди
24
Санчес
97
Соу
24
Янузай
11
Варгас
10
Фернандес
45
Адамс
11
Милья
18
Пикель
18
Пикель
11
Милья
8
Экспозито
10
Лосано
10
Лосано
8
Экспозито
19
Кике
17
Каррерас
17
Каррерас
19
Кике
24
Долан
23
Рока
23
Рока
24
Долан
11
Террац
9
Фернандес
9
Фернандес
11
Террац
97
Соу
6
Агум
6
Агум
97
Соу
3
Менди
8
Гудель
8
Гудель
3
Менди
24
Янузай
21
Эджуке
21
Эджуке
24
Янузай
11
Варгас
7
Гонсалес
7
Гонсалес
11
Варгас
10
Фернандес
4
Санчес
4
Санчес
10
Фернандес
Остались в запасе
Эспаньол
Севилья
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
28
Хави Эрнандес
ЦП
15
Лука Колеошо
ЛВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
28
Хави Эрнандес
ЦП
15
Лука Колеошо
ЛВ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Эспаньол - Севилья
4
1
Всего ударов по воротам
8
22
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
13
Нарушения
18
7
Офсайды
0
1
Количество передач
242
493
Сейвы
5
3
Точность передач %
69
84
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
7
16
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.79
xGP (предотвращенные голы)
-0.18
-0.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Севильи», 13-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол»«Севилья»

«Эспаньол» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Севилья Эспаньол
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
1
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
1
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
6
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
8
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+