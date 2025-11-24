24.11.2025, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
Испания. Примера, 13 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Эспаньол
Эспаньол
4-2-1-2-1
13
Дмитрович
4
Гонсалес
20
Калеро
6
Кабрера
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
11
Террац
8
Экспозито
11
Милья
24
Долан
19
Кике
3-1-2-2-2
1
Влаходимос
23
Маркао
5
Кастрин
17
Суасо
3
Менди
24
Санчес
97
Соу
24
Янузай
11
Варгас
10
Фернандес
45
Адамс
11
Милья
18
Пикель
18
Пикель
11
Милья
8
Экспозито
10
Лосано
10
Лосано
8
Экспозито
19
Кике
17
Каррерас
17
Каррерас
19
Кике
24
Долан
23
Рока
23
Рока
24
Долан
11
Террац
9
Фернандес
9
Фернандес
11
Террац
97
Соу
6
Агум
6
Агум
97
Соу
3
Менди
8
Гудель
8
Гудель
3
Менди
24
Янузай
21
Эджуке
21
Эджуке
24
Янузай
11
Варгас
7
Гонсалес
7
Гонсалес
11
Варгас
10
Фернандес
4
Санчес
4
Санчес
10
Фернандес
Остались в запасе
Эспаньол
Севилья
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
28
Хави Эрнандес
ЦП
15
Лука Колеошо
ЛВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
28
Хави Эрнандес
ЦП
15
Лука Колеошо
ЛВ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Эспаньол - Севилья
4
1
Всего ударов по воротам
8
22
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
13
Нарушения
18
7
Офсайды
0
1
Количество передач
242
493
Сейвы
5
3
Точность передач %
69
84
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
7
16
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.79
xGP (предотвращенные голы)
-0.18
-0.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Севильи», 13-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»