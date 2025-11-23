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  • «Осер» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

«Осер» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

23 ноября 2025, 15:50
Осер
23.11.2025, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 13 тур
0 : 0
Завершен
Лион
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Донован Леон
(К) ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
14
Джидеон Менса
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
27
Ламин Си
ЦП
23
Руди Матондо
ЦП
5
Кевен Дануа
ЦП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
9
Адам Карабец
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
37
Louis Mezerette
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
35
Elikya Legros
ЦЗ
36
Tidiane Devernois
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
39
Матис Де Карвалью
ЦП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
10
Павел Шулц
АП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
3-1-3-3
16
Леон
14
Менса
20
Дьоманде
92
Акпа
17
Эль-Аззузи
27
Си
23
Матондо
5
Дануа
10
Намасо
14
Мара
9
Синайоко
2-5-2-1
1
Грейф
19
Ниахате
16
Абнер
2
Мэйтленд-Найлс
8
Толиссо
6
Тессманн
22
Мата
18
Мера
9
Карабец
9
Морейра
10
Сатриано
14
Менса
22
Оппегард
22
Оппегард
14
Менса
17
Эль-Аззузи
10
Диуссе
10
Диуссе
17
Эль-Аззузи
14
Мара
77
Касимир
77
Касимир
14
Мара
9
Синайоко
15
Осман
15
Осман
9
Синайоко
22
Мата
39
Де Карвалью
39
Де Карвалью
22
Мата
18
Мера
10
Шулц
10
Шулц
18
Мера
Остались в запасе
Осер
Лион
40
Тео Де Персен
ВР
37
Louis Mezerette
ВР
35
Elikya Legros
ЦЗ
36
Tidiane Devernois
ЦП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
40
Реми Дескамп
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
46
Tiago Gonçalves
ЦП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
37
Louis Mezerette
ВР
35
Elikya Legros
ЦЗ
36
Tidiane Devernois
ЦП
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
46
Tiago Gonçalves
ЦП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Осер - Лион
1
3
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
0
Угловые удары
7
11
Нарушения
10
11
Офсайды
2
3
Количество передач
237
548
Сейвы
7
5
Точность передач %
73
86
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
2.07
1.57
xGP (предотвращенные голы)
1.59
1.59

Смотреть прямую трансляцию матча «Осер» против «Лиона», 13-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осер»«Лион»

«Осер» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лион Осер
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