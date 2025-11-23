23.11.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Кремонезе
Кремонезе
3-2-2-1-2
25
Аудеро
42
Терраччано
6
Башкиротто
15
Бьянкетти
15
Флориани
4
Барбиери
38
Бондо
22
Пайеро
27
Вандепутте
90
Бонаццоли
9
Варди
3-2-2-3
99
Свилар
23
Манчини
24
Зиолковски
5
Н'Дика
2
Челик
43
Уэсли
17
Коне
4
Кристанте
18
Соуле
7
Пеллегрини
8
Бальданци
15
Бьянкетти
23
Фолино
23
Фолино
15
Бьянкетти
15
Флориани
3
Пеццелла
3
Пеццелла
15
Флориани
27
Вандепутте
33
Грасси
33
Грасси
27
Вандепутте
22
Пайеро
20
Васкес
20
Васкес
22
Пайеро
90
Бонаццоли
19
Санабрия
19
Санабрия
90
Бонаццоли
43
Уэсли
33
Цимикас
33
Цимикас
43
Уэсли
24
Зиолковски
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
24
Зиолковски
18
Соуле
61
Писилли
61
Писилли
18
Соуле
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
8
Бальданци
11
Фергюсон
11
Фергюсон
8
Бальданци
Остались в запасе
Кремонезе
Рома
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
17
Деннис Йонсен
ЛВ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
17
Деннис Йонсен
ЛВ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Кремонезе - Рома
2
1
3
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
ВАР
0
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
12
16
Офсайды
3
2
Количество передач
430
434
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.89
1.9
xGP (предотвращенные голы)
0.32
0.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Кремонезе» против «Ромы», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кремонезе» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»