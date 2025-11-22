22.11.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 13 тур
Испания. Примера, 13 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
3-2-1-3-1
1
Гарсия
23
Кунде
5
Кубарси
24
Гарсия
3
Бальде
18
Мартин
7
Лопес
10
Ямаль
20
Ольмо
9
Торрес
9
Левандовски
4-2-3-1
1
Симон
2
Горосабель
3
Вивиан
4
Ляпорт
17
Бершиче
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
10
Уильямс
46
Гомес
8
Сансет
7
Беренгер
3
Бальде
33
Араухо
33
Араухо
3
Бальде
7
Лопес
6
Касадо
6
Касадо
7
Лопес
24
Гарсия
22
Берналь
22
Берналь
24
Гарсия
9
Левандовски
27
Фернандес
27
Фернандес
9
Левандовски
20
Ольмо
11
Рафинья
11
Рафинья
20
Ольмо
7
Беренгер
18
Бойро
18
Бойро
7
Беренгер
18
Хаурегисар
6
Весга
6
Весга
18
Хаурегисар
10
Уильямс
23
Наварро
23
Наварро
10
Уильямс
16
Руис де Галаррета
20
Рего
20
Рего
16
Руис де Галаррета
46
Гомес
11
Гурусета
11
Гурусета
46
Гомес
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Алекс Падилья
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
19
Руни Барджи
ПВ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Барселона - Атлетик
1
2
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
9
9
Офсайды
7
3
Количество передач
698
317
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
14
13
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
2
0.8
xGP (предотвращенные голы)
-2.37
-2.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Атлетика», 13-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»