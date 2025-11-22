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  • «Барселона» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

«Барселона» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

22 ноября 2025, 17:05
Барселона
22.11.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 13 тур
4 : 0
Завершен
Атлетик
4' Р. Левандовски 45+3' Ф. Торрес 48' Ф. Лопес 90' Ф. Торрес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
7
Фермин Лопес
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Роберт Левандовски
(К) ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
(К) ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
10
Нико Уильямс
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
22
Марк Берналь
ОП
27
Дро Фернандес
АП
11
Рафинья
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
23
Роберт Наварро
ЦП
20
Алехандро Рего
ЦП
44
Селтон Санчес
ЦП
11
Горка Гурусета
ЦФ
19
Урко Изета
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Гарсия
23
Кунде
5
Кубарси
24
Гарсия
3
Бальде
18
Мартин
7
Лопес
10
Ямаль
20
Ольмо
9
Торрес
9
Левандовски
4-2-3-1
1
Симон
2
Горосабель
3
Вивиан
4
Ляпорт
17
Бершиче
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
10
Уильямс
46
Гомес
8
Сансет
7
Беренгер
3
Бальде
33
Араухо
33
Араухо
3
Бальде
7
Лопес
6
Касадо
6
Касадо
7
Лопес
24
Гарсия
22
Берналь
22
Берналь
24
Гарсия
9
Левандовски
27
Фернандес
27
Фернандес
9
Левандовски
20
Ольмо
11
Рафинья
11
Рафинья
20
Ольмо
7
Беренгер
18
Бойро
18
Бойро
7
Беренгер
18
Хаурегисар
6
Весга
6
Весга
18
Хаурегисар
10
Уильямс
23
Наварро
23
Наварро
10
Уильямс
16
Руис де Галаррета
20
Рего
20
Рего
16
Руис де Галаррета
46
Гомес
11
Гурусета
11
Гурусета
46
Гомес
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Алекс Падилья
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
19
Руни Барджи
ПВ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Барселона - Атлетик
1
2
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
9
9
Офсайды
7
3
Количество передач
698
317
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
14
13
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
2
0.8
xGP (предотвращенные голы)
-2.37
-2.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Атлетика», 13-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Атлетик»

«Барселона» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетик Барселона
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