22.11.2025, суббота, 17:40
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
4-1-2-2-1
37
Буну
19
Эрнандес
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
6
Аль-Давсари
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
28
Канно
29
Аль-Давсари
10
Малком
29
Нуньес
2-1-4-2-1
1
Пачеко
4
Аль-Джари
44
28
Бендебка
15
Баатия
18
28
Юссуф
66
11
Батна
8
Варгас
17
Дельгадо
29
Аль-Давсари
55
55
29
Аль-Давсари
28
Канно
17
Дариси
17
Дариси
28
Канно
29
Нуньес
88
Аль-Малки
88
Аль-Малки
29
Нуньес
55
аль-Булеахи
38
Леонардо
38
Леонардо
55
аль-Булеахи
17
Дельгадо
9
Экамби
9
Экамби
17
Дельгадо
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Фат
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
97
Амин Аль-Бухари
ВР
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
78
Abdulaziz Alswealem
ЦП
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Остались в запасе
97
Амин Аль-Бухари
ВР
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
78
Abdulaziz Alswealem
ЦП
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Фат
2
1
2
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
9
15
Офсайды
2
1
Количество передач
498
230
Сейвы
0
6
Точность передач %
82
72
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Фатеха», 9-й тур чемпионата Саудовской Аравии (Про-Лига) на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 17:40 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Фатех»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»