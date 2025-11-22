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  • «Аль-Хиляль» – «Аль-Фатех»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

«Аль-Хиляль» – «Аль-Фатех»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

22 ноября 2025, 16:30
Аль-Хиляль
22.11.2025, суббота, 17:40
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Фат
26' Д. Нуньес 88' Р. Невеш (П)
9' М. Батна (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
28
Мохамед Канно
ЦП
10
Малком
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аль-Фат
1
Фернандо Пачеко
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
28
Софьян Бендебка
ОП
66
Naif Masoud
ЦП
15
Саид Баатия
ЦП
18
Abdulaziz Al Fawaz
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
11
Мурад Батна
(К) ПВ
17
Уэсли Дельгадо
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Аль-Хиляль
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
55
Meshal Al Dawood
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Аль-Фат
97
Амин Аль-Бухари
ВР
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
78
Abdulaziz Alswealem
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
4-1-2-2-1
37
Буну
19
Эрнандес
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
6
Аль-Давсари
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
28
Канно
29
Аль-Давсари
10
Малком
29
Нуньес
2-1-4-2-1
1
Пачеко
4
Аль-Джари
44
28
Бендебка
15
Баатия
18
28
Юссуф
66
11
Батна
8
Варгас
17
Дельгадо
29
Аль-Давсари
55
55
29
Аль-Давсари
28
Канно
17
Дариси
17
Дариси
28
Канно
29
Нуньес
88
Аль-Малки
88
Аль-Малки
29
Нуньес
55
аль-Булеахи
38
Леонардо
38
Леонардо
55
аль-Булеахи
17
Дельгадо
9
Экамби
9
Экамби
17
Дельгадо
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Фат
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
97
Амин Аль-Бухари
ВР
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
78
Abdulaziz Alswealem
ЦП
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Остались в запасе
97
Амин Аль-Бухари
ВР
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
78
Abdulaziz Alswealem
ЦП
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Фат
2
1
2
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
9
15
Офсайды
2
1
Количество передач
498
230
Сейвы
0
6
Точность передач %
82
72
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
6
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Фатеха», 9-й тур чемпионата Саудовской Аравии (Про-Лига) на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 17:40 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Фатех»

«Аль-Хиляль» – «Аль-Фатех»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фат Аль-Хиляль
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