22.11.2025, суббота, 16:00
Испания. Примера, 13 тур
Испания. Примера, 13 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Алавес
Алавес
4-2-2-2
1
Сивера
3
Энрикес
17
Кастро
16
Пачеко
14
Теналья
8
Бланко
10
Аленья
4
Суарес
7
Висенте
11
Мартинес
15
Бойе
3-2-2-1-2
13
Раду
15
Старфельт
17
Руэда
5
Каррейра
20
Родригес
3
Алонсо
8
Бельтран
6
Мориба
15
Сарагоса
10
Аспас
11
Дуран
7
Висенте
19
Ибаньес
19
Ибаньес
7
Висенте
17
Кастро
6
Гевара
6
Гевара
17
Кастро
11
Мартинес
18
Гуриди
18
Гуриди
11
Мартинес
10
Аленья
21
Реббах
21
Реббах
10
Аленья
4
Суарес
9
Диас
9
Диас
4
Суарес
17
Руэда
30
Мингеса
30
Мингеса
17
Руэда
15
Старфельт
4
Айду
4
Айду
15
Старфельт
10
Аспас
8
Роман
8
Роман
10
Аспас
15
Сарагоса
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
15
Сарагоса
11
Дуран
7
Иглесиас
7
Иглесиас
11
Дуран
Остались в запасе
Алавес
Сельта
31
Грегуар Свидерски
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЛЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
29
Diego Morcillo
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
31
Грегуар Свидерски
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЛЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
29
Diego Morcillo
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Алавес - Сельта
2
2
Всего ударов по воротам
5
7
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
21
15
Офсайды
4
2
Количество передач
510
499
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.67
1.37
xGP (предотвращенные голы)
0.16
0.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Сельты», 13-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»