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  • «Алавес» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

«Алавес» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

22 ноября 2025, 14:50
Алавес
22.11.2025, суббота, 16:00
Испания. Примера, 13 тур
0 : 1
Завершен
Сельта
55' Я. Аспас (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
7
Карлос Висенте
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
17
Хави Руэда
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
11
Пабло Дуран
ЦФ
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Алавес
31
Грегуар Свидерски
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЛЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
29
Diego Morcillo
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
8
Мигель Роман
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-2-2-2
1
Сивера
3
Энрикес
17
Кастро
16
Пачеко
14
Теналья
8
Бланко
10
Аленья
4
Суарес
7
Висенте
11
Мартинес
15
Бойе
3-2-2-1-2
13
Раду
15
Старфельт
17
Руэда
5
Каррейра
20
Родригес
3
Алонсо
8
Бельтран
6
Мориба
15
Сарагоса
10
Аспас
11
Дуран
7
Висенте
19
Ибаньес
19
Ибаньес
7
Висенте
17
Кастро
6
Гевара
6
Гевара
17
Кастро
11
Мартинес
18
Гуриди
18
Гуриди
11
Мартинес
10
Аленья
21
Реббах
21
Реббах
10
Аленья
4
Суарес
9
Диас
9
Диас
4
Суарес
17
Руэда
30
Мингеса
30
Мингеса
17
Руэда
15
Старфельт
4
Айду
4
Айду
15
Старфельт
10
Аспас
8
Роман
8
Роман
10
Аспас
15
Сарагоса
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
15
Сарагоса
11
Дуран
7
Иглесиас
7
Иглесиас
11
Дуран
Остались в запасе
Алавес
Сельта
31
Грегуар Свидерски
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЛЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
29
Diego Morcillo
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
31
Грегуар Свидерски
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЛЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
29
Diego Morcillo
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Алавес - Сельта
2
2
Всего ударов по воротам
5
7
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
21
15
Офсайды
4
2
Количество передач
510
499
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.67
1.37
xGP (предотвращенные голы)
0.16
0.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Сельты», 13-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Сельта»

«Алавес» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Алавес
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