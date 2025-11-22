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  • «Бернли» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

«Бернли» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

22 ноября 2025, 14:20
Бернли
22.11.2025, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Челси
37' П. Нету 88' Э. Фернандес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
12
Флорентину
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
24
Джош Каллен
(К) ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
17
Лум Чауна
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
17
Андрей Сантос
ОП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Бернли
1
Макс Вайсс
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
29
Джош Лорент
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
9
Лайл Фостер
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
41
Эстевао
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
3-2-2-1-2
39
Дубравка
3
Хартман
4
Туанзебе
2
Уокер
18
Угочукву
12
Флорентину
3
Эстеве
24
Каллен
9
Флемминг
19
Энтони
17
Чауна
4-2-2-2
97
Санчес
24
Джеймс
4
Адарабиойо
99
Чалоба
17
Кукурелья
17
Фернандес
17
Сантос
11
Гиттенс
7
Нету
19
Делап
9
Педро
12
Флорентину
29
Лорент
29
Лорент
12
Флорентину
18
Угочукву
28
Меджбри
28
Меджбри
18
Угочукву
17
Чауна
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
17
Чауна
19
Энтони
9
Фостер
9
Фостер
19
Энтони
9
Флемминг
27
Броя
27
Броя
9
Флемминг
24
Джеймс
5
Бадьяшиль
5
Бадьяшиль
24
Джеймс
19
Делап
27
Густо
27
Густо
19
Делап
9
Педро
9
Гиу
9
Гиу
9
Педро
Остались в запасе
Бернли
Челси
1
Макс Вайсс
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Скотт Паркер
1
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
41
Эстевао
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
41
Эстевао
ПВ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Бернли - Челси
2
4
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
1
9
Нарушения
13
8
Офсайды
0
3
Количество передач
418
524
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.44
1.72
xGP (предотвращенные голы)
0.11
0.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Бернли» против «Челси», 12-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бернли» – «Челси»

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Бернли
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