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Смотреть прямую трансляцию матча «Бернли» против «Челси», 12-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бернли» – «Челси»