22.11.2025, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Англия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Бернли
Бернли
3-2-2-1-2
39
Дубравка
3
Хартман
4
Туанзебе
2
Уокер
18
Угочукву
12
Флорентину
3
Эстеве
24
Каллен
9
Флемминг
19
Энтони
17
Чауна
4-2-2-2
97
Санчес
24
Джеймс
4
Адарабиойо
99
Чалоба
17
Кукурелья
17
Фернандес
17
Сантос
11
Гиттенс
7
Нету
19
Делап
9
Педро
12
Флорентину
29
Лорент
29
Лорент
12
Флорентину
18
Угочукву
28
Меджбри
28
Меджбри
18
Угочукву
17
Чауна
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
17
Чауна
19
Энтони
9
Фостер
9
Фостер
19
Энтони
9
Флемминг
27
Броя
27
Броя
9
Флемминг
24
Джеймс
5
Бадьяшиль
5
Бадьяшиль
24
Джеймс
19
Делап
27
Густо
27
Густо
19
Делап
9
Педро
9
Гиу
9
Гиу
9
Педро
Остались в запасе
Бернли
Челси
1
Макс Вайсс
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Скотт Паркер
1
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
41
Эстевао
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
41
Эстевао
ПВ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Бернли - Челси
2
4
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
1
9
Нарушения
13
8
Офсайды
0
3
Количество передач
418
524
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.44
1.72
xGP (предотвращенные голы)
0.11
0.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Бернли» против «Челси», 12-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бернли» – «Челси»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
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Источник: «Бомбардир»