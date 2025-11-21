21.11.2025, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 13 тур
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 5
Завершен
Составы команд
Ницца
Ницца
3-4-1-2
23
Диуф
33
Менди
35
Ба
21
Пепра Оппонг
3
Бар
34
Ванхутте
99
Самед
92
Клосс
10
Диоп
9
Моффи
50
Чо
3-1-2-2-2
12
де Ланж
28
Павар
26
Балерди
33
Эмерсон
48
Вермерен
7
Гомес
19
Кондогбиа
11
Гринвуд
14
Пайшао
22
Веа
7
Обамеянг
21
Пепра Оппонг
2
Абди
2
Абди
21
Пепра Оппонг
99
Самед
8
Сансон
8
Сансон
99
Самед
9
Моффи
27
Бога
27
Бога
9
Моффи
10
Диоп
21
Янссон
21
Янссон
10
Диоп
50
Чо
17
17
50
Чо
26
Балерди
4
Иган-Райли
4
Иган-Райли
26
Балерди
19
Кондогбиа
4
Надир
4
Надир
19
Кондогбиа
7
Гомес
33
О'Райли
33
О'Райли
7
Гомес
14
Пайшао
11
Мопе
11
Мопе
14
Пайшао
7
Обамеянг
47
Ваз
47
Ваз
7
Обамеянг
Остались в запасе
Ницца
Марсель
1
Максим Дюпе
ВР
23
Том Луше
ЦП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
28
Херонимо Рульи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
43
T. Mmadi
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
23
Том Луше
ЦП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
43
T. Mmadi
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Ницца - Марсель
2
2
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
7
11
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
6
Нарушения
9
10
Офсайды
3
1
Количество передач
507
468
Сейвы
6
6
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.19
2.86
xGP (предотвращенные голы)
0.56
0.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Марселя», 13-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»