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  • «Ницца» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2025

«Ницца» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2025

21 ноября 2025, 21:35
Ницца
21.11.2025, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 5
Завершен
Марсель
63' М. Чо
11' П. Обамеянг 33' М. Гринвуд 53' М. Гринвуд 58' Т. Веа 74' И. Пайшао
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
23
Йехван Диуф
ВР
3
Мельвен Бар
(К) ЛЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
99
Салис Абдул Самед
ОП
10
Софьян Диоп
АП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
23
Том Луше
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
21
Исак Янссон
ПВ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
17
Bernard Nguene
ЦФ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
43
T. Mmadi
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
47
Робинио Ваз
ЦФ
3-4-1-2
23
Диуф
33
Менди
35
Ба
21
Пепра Оппонг
3
Бар
34
Ванхутте
99
Самед
92
Клосс
10
Диоп
9
Моффи
50
Чо
3-1-2-2-2
12
де Ланж
28
Павар
26
Балерди
33
Эмерсон
48
Вермерен
7
Гомес
19
Кондогбиа
11
Гринвуд
14
Пайшао
22
Веа
7
Обамеянг
21
Пепра Оппонг
2
Абди
2
Абди
21
Пепра Оппонг
99
Самед
8
Сансон
8
Сансон
99
Самед
9
Моффи
27
Бога
27
Бога
9
Моффи
10
Диоп
21
Янссон
21
Янссон
10
Диоп
50
Чо
17
17
50
Чо
26
Балерди
4
Иган-Райли
4
Иган-Райли
26
Балерди
19
Кондогбиа
4
Надир
4
Надир
19
Кондогбиа
7
Гомес
33
О'Райли
33
О'Райли
7
Гомес
14
Пайшао
11
Мопе
11
Мопе
14
Пайшао
7
Обамеянг
47
Ваз
47
Ваз
7
Обамеянг
Остались в запасе
Ницца
Марсель
1
Максим Дюпе
ВР
23
Том Луше
ЦП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
28
Херонимо Рульи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
43
T. Mmadi
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
23
Том Луше
ЦП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
43
T. Mmadi
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Ницца - Марсель
2
2
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
7
11
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
6
Нарушения
9
10
Офсайды
3
1
Количество передач
507
468
Сейвы
6
6
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.19
2.86
xGP (предотвращенные голы)
0.56
0.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Марселя», 13-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Марсель»

«Ницца» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Марсель Ницца
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