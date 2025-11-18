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  • Испания – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2025

Испания – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2025

18 ноября 2025, 21:35
Испания
18.11.2025, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 10 тур
2 : 2
Ответный матч – 6 : 0
Завершен
Турция
4' Д. Ольмо 62' М. Оярсабаль
42' Д. Гюль 54' С. Озкан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
(К) ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
5
Маркос Льоренте
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
20
Алеш Гарсия
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
11
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
3
Мерих Демирал
(К) ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
9
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Испания
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
4
Дани Вивиан
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
15
Алекс Баэна
ЛВ
18
Мартин Субименди
ЦП
2
Пабло Барриос
ЦП
9
Фермин Лопес
ЦП
17
Пабло Форнальс
АП
7
Ферран Торрес
ПВ
3
Саму Омородион
ЦФ
9
Борха Иглесиас
ЦФ
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
19
Атакан Каразор
ЦЗ
24
Юсуф Акчичек
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
18
Огуз Айдын
ЛВ
8
Исак Вурал
ЦП
10
Арда Гюлер
АП
7
Юсуф Сари
ПП
22
Мустафа Эскихеллак
ПВ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
16
Ахмед Кутуджу
ЦФ
3-4-3
23
Симон
22
Кукурелья
14
Ляпорт
5
Кубарси
5
Льоренте
6
Мерино
20
Гарсия
8
Руис
21
Оярсабаль
10
Ольмо
11
Пино
4-4-1-1
12
Баиндыр
2
Челик
3
Демирал
4
Сеюнджу
4
Акайдын
10
Кахведжи
5
Озкан
6
Кекчю
20
Кадиоглу
21
Йилмаз
9
Гюль
10
Ольмо
9
Лопес
9
Лопес
10
Ольмо
8
Руис
17
Форнальс
17
Форнальс
8
Руис
11
Пино
15
Баэна
15
Баэна
11
Пино
6
Мерино
7
Торрес
7
Торрес
6
Мерино
21
Оярсабаль
3
Омородион
3
Омородион
21
Оярсабаль
5
Озкан
19
Каразор
19
Каразор
5
Озкан
3
Демирал
24
Акчичек
24
Акчичек
3
Демирал
9
Гюль
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
9
Гюль
10
Кахведжи
7
Сари
7
Сари
10
Кахведжи
20
Кадиоглу
22
Эскихеллак
22
Эскихеллак
20
Кадиоглу
Остались в запасе
Испания
Турция
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
4
Дани Вивиан
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
2
Пабло Барриос
ЦП
9
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
1
Мерт Гюнок
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
8
Исак Вурал
ЦП
10
Арда Гюлер
АП
18
Огуз Айдын
ЛВ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
16
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
4
Дани Вивиан
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
2
Пабло Барриос
ЦП
9
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
1
Мерт Гюнок
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
8
Исак Вурал
ЦП
10
Арда Гюлер
АП
18
Огуз Айдын
ЛВ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
16
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Испания - Турция
1
5
Всего ударов по воротам
21
13
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
6
3
Нарушения
5
8
Офсайды
3
1
Количество передач
766
284
Сейвы
5
6
Точность передач %
92
80
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
3.08
1.43

Смотреть прямую трансляцию матча Испания против Турции, 10-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Турция

Испания – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Турция Испания
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