18.11.2025, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 10 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 10 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Испания
Испания
3-4-3
23
Симон
22
Кукурелья
14
Ляпорт
5
Кубарси
5
Льоренте
6
Мерино
20
Гарсия
8
Руис
21
Оярсабаль
10
Ольмо
11
Пино
4-4-1-1
12
Баиндыр
2
Челик
3
Демирал
4
Сеюнджу
4
Акайдын
10
Кахведжи
5
Озкан
6
Кекчю
20
Кадиоглу
21
Йилмаз
9
Гюль
10
Ольмо
9
Лопес
9
Лопес
10
Ольмо
8
Руис
17
Форнальс
17
Форнальс
8
Руис
11
Пино
15
Баэна
15
Баэна
11
Пино
6
Мерино
7
Торрес
7
Торрес
6
Мерино
21
Оярсабаль
3
Омородион
3
Омородион
21
Оярсабаль
5
Озкан
19
Каразор
19
Каразор
5
Озкан
3
Демирал
24
Акчичек
24
Акчичек
3
Демирал
9
Гюль
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
9
Гюль
10
Кахведжи
7
Сари
7
Сари
10
Кахведжи
20
Кадиоглу
22
Эскихеллак
22
Эскихеллак
20
Кадиоглу
Остались в запасе
Испания
Турция
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
4
Дани Вивиан
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
2
Пабло Барриос
ЦП
9
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
1
Мерт Гюнок
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
8
Исак Вурал
ЦП
10
Арда Гюлер
АП
18
Огуз Айдын
ЛВ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
16
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
4
Дани Вивиан
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
2
Пабло Барриос
ЦП
9
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
1
Мерт Гюнок
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
8
Исак Вурал
ЦП
10
Арда Гюлер
АП
18
Огуз Айдын
ЛВ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
16
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Испания - Турция
1
5
Всего ударов по воротам
21
13
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
6
3
Нарушения
5
8
Офсайды
3
1
Количество передач
766
284
Сейвы
5
6
Точность передач %
92
80
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
3.08
1.43
Смотреть прямую трансляцию матча Испания против Турции, 10-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Турция
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»