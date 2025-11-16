16.11.2025, воскресенье, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 10 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 10 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Италия
Италия
4-1-2-1-2
1
Доннарумма
3
Димарко
23
Манчини
6
Бастони
22
Ди Лоренцо
5
Локателли
18
Барелла
16
Фраттези
7
Политано
9
Пио Эспозито
9
Ретеги
4-2-2-2
1
Нюланд
14
Рюэрсон
3
Айер
17
Хеггем
5
Вольфе
6
Берг
8
Берге
18
Торстведт
20
Нуса
7
Серлот
9
Холанд
18
Барелла
6
Буонджорно
6
Буонджорно
18
Барелла
6
Бастони
4
Риччи
4
Риччи
6
Бастони
16
Фраттези
16
Кристанте
16
Кристанте
16
Фраттези
9
Пио Эспозито
20
Дзакканьи
20
Дзакканьи
9
Пио Эспозито
5
Локателли
11
Скамакка
11
Скамакка
5
Локателли
5
Вольфе
4
Эстигард
4
Эстигард
5
Вольфе
6
Берг
2
Торсбю
2
Торсбю
6
Берг
18
Торстведт
19
Осгор
19
Осгор
18
Торстведт
7
Серлот
22
Бобб
22
Бобб
7
Серлот
9
Холанд
11
Ларсен
11
Ларсен
9
Холанд
Остались в запасе
Италия
Норвегия
13
Гульельмо Викарио
ВР
12
Марко Карнесекки
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
13
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
17
Риккардо Орсолини
ЦФ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
Сандер Тангвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
15
Сондре Лангас
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Кристиан Арнстад
ЦП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
13
Гульельмо Викарио
ВР
12
Марко Карнесекки
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
13
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
17
Риккардо Орсолини
ЦФ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Остались в запасе
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
Сандер Тангвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
15
Сондре Лангас
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Кристиан Арнстад
ЦП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Италия - Норвегия
4
2
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
15
8
Количество передач
535
394
Сейвы
1
3
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.89
1.42
Смотреть прямую трансляцию матча Италия против Норвегии, 10-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Италия – Норвегия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»