16.11.2025, воскресенье, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Челябинск
Челябинск
3-2-3-2
93
Тусеев
66
Гудков
5
Гатин
2
Жиров
77
Самойлов
70
Левин
18
Кертанов
72
Комиссаров
10
Гаджимурадов
29
Урванцев
75
Жамалетдинов
3-1-2-3-1
31
Анисимов
27
Мануйлов
6
Калистратов
5
Ратников
79
Семенов
7
Аюкин
2
Хубаев
8
Шамкин
10
Защепкин
11
Апеков
10
Караев
70
Левин
70
Абдуллин
70
Абдуллин
70
Левин
75
Жамалетдинов
99
Емельянов
99
Емельянов
75
Жамалетдинов
72
Комиссаров
16
Пушкарев
16
Пушкарев
72
Комиссаров
29
Урванцев
88
Эза
88
Эза
29
Урванцев
8
Шамкин
4
Юдинцев
4
Юдинцев
8
Шамкин
79
Семенов
27
Голыбин
27
Голыбин
79
Семенов
10
Защепкин
22
Солодухин
22
Солодухин
10
Защепкин
Остались в запасе
Челябинск
КАМАЗ
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
11
Александр Носов
ПВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
30
Евгений Замерец
ВР
8
Ефим Долгополов
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
53
Александр Дерюгин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
33
Никита Карев
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
11
Александр Носов
ПВ
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
8
Ефим Долгополов
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
53
Александр Дерюгин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
33
Никита Карев
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Челябинск - КАМАЗ
2
1
1
Всего ударов по воротам
3
3
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Челябинск» против «КАМАЗа», 19-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челябинск» – «КАМАЗ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»