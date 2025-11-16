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  • «Челябинск» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025

«Челябинск» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025

16 ноября 2025, 13:50
Челябинск
16.11.2025, воскресенье, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
3 : 3
Завершен
КАМАЗ
5' Г. Левин 19' М. Урванцев 30' Т. Жамалетдинов
10' Т. Калистратов 27' Д. Хубаев 85' Д. Хубаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
72
Тимофей Комиссаров
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
79
Виталий Семенов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
10
Роман Защепкин
АП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Челябинск
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
16
Денис Пушкарев
ЛВ
7
Никита Маляров
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
11
Александр Носов
ПВ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
53
Александр Дерюгин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
33
Никита Карев
ЦФ
3-2-3-2
93
Тусеев
66
Гудков
5
Гатин
2
Жиров
77
Самойлов
70
Левин
18
Кертанов
72
Комиссаров
10
Гаджимурадов
29
Урванцев
75
Жамалетдинов
3-1-2-3-1
31
Анисимов
27
Мануйлов
6
Калистратов
5
Ратников
79
Семенов
7
Аюкин
2
Хубаев
8
Шамкин
10
Защепкин
11
Апеков
10
Караев
70
Левин
70
Абдуллин
70
Абдуллин
70
Левин
75
Жамалетдинов
99
Емельянов
99
Емельянов
75
Жамалетдинов
72
Комиссаров
16
Пушкарев
16
Пушкарев
72
Комиссаров
29
Урванцев
88
Эза
88
Эза
29
Урванцев
8
Шамкин
4
Юдинцев
4
Юдинцев
8
Шамкин
79
Семенов
27
Голыбин
27
Голыбин
79
Семенов
10
Защепкин
22
Солодухин
22
Солодухин
10
Защепкин
Остались в запасе
Челябинск
КАМАЗ
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
11
Александр Носов
ПВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
30
Евгений Замерец
ВР
8
Ефим Долгополов
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
53
Александр Дерюгин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
33
Никита Карев
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
11
Александр Носов
ПВ
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
8
Ефим Долгополов
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
53
Александр Дерюгин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
33
Никита Карев
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Челябинск - КАМАЗ
2
1
1
Всего ударов по воротам
3
3
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Челябинск» против «КАМАЗа», 19-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челябинск» – «КАМАЗ»

«Челябинск» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига КАМАЗ Челябинск
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