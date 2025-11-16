16.11.2025, воскресенье, 14:00
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Уфа
Уфа
3-1-1-3-2
31
Беленов
22
Хомуха
45
Теняев
55
Шляков
24
Мрзляк
22
Юсупов
8
Исаев
88
Агеян
7
Перченок
17
Минатулаев
70
Ортис
3-3-2-2
18
Цулая
4
Пенчиков
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
59
Аванесян
5
Трошечкин
70
Ахлинви
18
Попов
17
Горбунов
27
Мирзов
21
Максимов
8
Исаев
23
Ахатов
23
Ахатов
8
Исаев
24
Мрзляк
96
Барановский
96
Барановский
24
Мрзляк
17
Минатулаев
88
Чимези
88
Чимези
17
Минатулаев
5
Трошечкин
21
Раздорских
21
Раздорских
5
Трошечкин
17
Горбунов
9
Липовой
9
Липовой
17
Горбунов
27
Мирзов
10
Богданец
10
Богданец
27
Мирзов
70
Ахлинви
22
Цараев
22
Цараев
70
Ахлинви
21
Максимов
90
Калмыков
90
Калмыков
21
Максимов
Остались в запасе
Уфа
Арсенал
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
79
Константин Троянов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
19
Эмиль Майоров
ЦФ
9
Илья Карпук
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
42
Александр Мелихов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
ЦП
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
79
Константин Троянов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
19
Эмиль Майоров
ЦФ
9
Илья Карпук
ЦФ
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
ЦП
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Уфа - Арсенал
3
3
Всего ударов по воротам
5
5
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Арсенала», 19-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Арсенал»
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Источник: «Бомбардир»