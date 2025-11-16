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  • «Уфа» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025

«Уфа» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025

16 ноября 2025, 12:50
Уфа
16.11.2025, воскресенье, 14:00
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
76' М. Агеян
70' Д. Пенчиков 79' Р. Мирзов (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
88
Мигран Агеян
АП
7
Александр Перченок
ПВ
70
Дилан Ортис
ЦФ
17
Осман Минатулаев
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
18
Артем Попов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
79
Константин Троянов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
96
Алексей Барановский
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
9
Илья Карпук
ЦФ
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
10
Кирилл Богданец
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
10
Степан Обрывков
ЦФ
3-1-1-3-2
31
Беленов
22
Хомуха
45
Теняев
55
Шляков
24
Мрзляк
22
Юсупов
8
Исаев
88
Агеян
7
Перченок
17
Минатулаев
70
Ортис
3-3-2-2
18
Цулая
4
Пенчиков
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
59
Аванесян
5
Трошечкин
70
Ахлинви
18
Попов
17
Горбунов
27
Мирзов
21
Максимов
8
Исаев
23
Ахатов
23
Ахатов
8
Исаев
24
Мрзляк
96
Барановский
96
Барановский
24
Мрзляк
17
Минатулаев
88
Чимези
88
Чимези
17
Минатулаев
5
Трошечкин
21
Раздорских
21
Раздорских
5
Трошечкин
17
Горбунов
9
Липовой
9
Липовой
17
Горбунов
27
Мирзов
10
Богданец
10
Богданец
27
Мирзов
70
Ахлинви
22
Цараев
22
Цараев
70
Ахлинви
21
Максимов
90
Калмыков
90
Калмыков
21
Максимов
Остались в запасе
Уфа
Арсенал
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
79
Константин Троянов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
19
Эмиль Майоров
ЦФ
9
Илья Карпук
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
42
Александр Мелихов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
ЦП
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
79
Константин Троянов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
19
Эмиль Майоров
ЦФ
9
Илья Карпук
ЦФ
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
ЦП
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Уфа - Арсенал
3
3
Всего ударов по воротам
5
5
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Арсенала», 19-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа»«Арсенал»

«Уфа» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Арсенал Уфа
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