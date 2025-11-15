15.11.2025, суббота, 15:30
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
3-3-2-2
25
Солдатенко
4
Бородин
3
Иваньков
22
Кожемякин
90
Роганович
97
Чурич
99
Шевченко
21
Галоян
7
Юшин
9
Чупаев
73
Шитов
4-2-3-1
13
Чагров
13
Бардыбахин
3
Швецов
17
Фомин
28
Семенов
6
Макаров
13
Кайнов
7
Сафронов
24
Мальцев
73
Азнауров
7
Хохлачев
97
Чурич
5
Москвичев
5
Москвичев
97
Чурич
99
Шевченко
26
Байтуков
26
Байтуков
99
Шевченко
21
Галоян
27
Орехов
27
Орехов
21
Галоян
73
Шитов
79
Каштанов
79
Каштанов
73
Шитов
9
Чупаев
10
Дунай
10
Дунай
9
Чупаев
7
Сафронов
17
Шильников
17
Шильников
7
Сафронов
73
Азнауров
8
Ципуштанов
8
Ципуштанов
73
Азнауров
13
Кайнов
10
Симонян
10
Симонян
13
Кайнов
24
Мальцев
9
Давидян
9
Давидян
24
Мальцев
7
Хохлачев
23
Лаврищев
23
Лаврищев
7
Хохлачев
Остались в запасе
Торпедо
Ротор
95
Михаил Волков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
14
Егор Бурхин
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
27
Stepan Pravkin
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
77
Дмитрий Сасин
АП
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
14
Егор Бурхин
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
27
Stepan Pravkin
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
77
Дмитрий Сасин
АП
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Торпедо - Ротор
5
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
9
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Ротора», 18-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 ноября в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Ротор»
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Источник: «Бомбардир»