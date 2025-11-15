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  • «Торпедо» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2025

«Торпедо» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2025

15 ноября 2025, 14:20
Торпедо
15.11.2025, суббота, 15:30
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Ротор
57' Г. Шевченко 87' А. Юшин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
21
Артур Галоян
АП
7
Александр Юшин
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
13
Максим Кайнов
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
14
Егор Бурхин
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
10
Виталий Дунай
ЦФ
Ротор
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
27
Stepan Pravkin
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЦП
10
Артем Симонян
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Давид Давидян
ПВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
3-3-2-2
25
Солдатенко
4
Бородин
3
Иваньков
22
Кожемякин
90
Роганович
97
Чурич
99
Шевченко
21
Галоян
7
Юшин
9
Чупаев
73
Шитов
4-2-3-1
13
Чагров
13
Бардыбахин
3
Швецов
17
Фомин
28
Семенов
6
Макаров
13
Кайнов
7
Сафронов
24
Мальцев
73
Азнауров
7
Хохлачев
97
Чурич
5
Москвичев
5
Москвичев
97
Чурич
99
Шевченко
26
Байтуков
26
Байтуков
99
Шевченко
21
Галоян
27
Орехов
27
Орехов
21
Галоян
73
Шитов
79
Каштанов
79
Каштанов
73
Шитов
9
Чупаев
10
Дунай
10
Дунай
9
Чупаев
7
Сафронов
17
Шильников
17
Шильников
7
Сафронов
73
Азнауров
8
Ципуштанов
8
Ципуштанов
73
Азнауров
13
Кайнов
10
Симонян
10
Симонян
13
Кайнов
24
Мальцев
9
Давидян
9
Давидян
24
Мальцев
7
Хохлачев
23
Лаврищев
23
Лаврищев
7
Хохлачев
Остались в запасе
Торпедо
Ротор
95
Михаил Волков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
14
Егор Бурхин
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
27
Stepan Pravkin
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
77
Дмитрий Сасин
АП
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
14
Егор Бурхин
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
27
Stepan Pravkin
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
77
Дмитрий Сасин
АП
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Торпедо - Ротор
5
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
9
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Ротора», 18-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 ноября в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо»«Ротор»

«Торпедо» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Ротор Торпедо
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