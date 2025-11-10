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  • «Факел» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2025

«Факел» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2025

10 ноября 2025, 18:20
Факел
10.11.2025, понедельник, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
3 : 2
Завершен
Спартак К
41' Б. Пуси 51' А. Багамаев 64' Б. Пуси
57' Н. Тарасов 68' Н. Тарасов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Спартак К
86
Никита Корец
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
22
Анатолий Немченко
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
9
Марат Тлехугов
ПВ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
88
Макс Дзиов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Никита Моцпан
АП
99
Нури Абдоков
АП
77
Лука Багателия
ПВ
17
Антон Ковалев
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
69
Кирилл Чурсин
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
88
Дмитрий Садов
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
77
Артур Гарибян
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Фролкин
27
Магкеев
20
Юрганов
2
Черов
23
Якимов
52
Нетфуллин
10
Альшин
99
Гиоргобиани
8
Багамаев
25
Уридия
19
Пуси
3-3-1-2-1
86
Корец
5
Жилмостных
4
Супранович
2
Тарасов
78
Киселев
35
Енин
18
Игнатьев
22
Немченко
9
Тлехугов
55
Саплинов
23
Чиканчи
25
Уридия
5
Габараев
5
Габараев
25
Уридия
8
Багамаев
18
Симонов
18
Симонов
8
Багамаев
23
Якимов
97
Магомедов
97
Магомедов
23
Якимов
19
Пуси
7
Моцпан
7
Моцпан
19
Пуси
10
Альшин
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
10
Альшин
Назаренко
3
Бугриев
3
Бугриев
Назаренко
9
Тлехугов
69
Чурсин
69
Чурсин
9
Тлехугов
22
Немченко
88
Садов
88
Садов
22
Немченко
35
Енин
11
Назаренко
11
Назаренко
35
Енин
78
Киселев
77
Гарибян
77
Гарибян
78
Киселев
Остались в запасе
Факел
Спартак К
96
Игорь Обухов
ВР
88
Макс Дзиов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
77
Лука Багателия
ПВ
17
Антон Ковалев
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
Главный тренер
Сергей Бондарь
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
88
Макс Дзиов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
77
Лука Багателия
ПВ
17
Антон Ковалев
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Сергей Бондарь
Статистика матча Факел - Спартак К
3
1
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Спартака» Кострома, 18-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел»«Спартак» Кострома

«Факел» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Спартак К Факел
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