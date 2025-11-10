10.11.2025, понедельник, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Факел
Факел
3-1-1-3-2
1
Фролкин
27
Магкеев
20
Юрганов
2
Черов
23
Якимов
52
Нетфуллин
10
Альшин
99
Гиоргобиани
8
Багамаев
25
Уридия
19
Пуси
3-3-1-2-1
86
Корец
5
Жилмостных
4
Супранович
2
Тарасов
78
Киселев
35
Енин
18
Игнатьев
22
Немченко
9
Тлехугов
55
Саплинов
23
Чиканчи
25
Уридия
5
Габараев
5
Габараев
25
Уридия
8
Багамаев
18
Симонов
18
Симонов
8
Багамаев
23
Якимов
97
Магомедов
97
Магомедов
23
Якимов
19
Пуси
7
Моцпан
7
Моцпан
19
Пуси
10
Альшин
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
10
Альшин
Назаренко
3
Бугриев
3
Бугриев
Назаренко
9
Тлехугов
69
Чурсин
69
Чурсин
9
Тлехугов
22
Немченко
88
Садов
88
Садов
22
Немченко
35
Енин
11
Назаренко
11
Назаренко
35
Енин
78
Киселев
77
Гарибян
77
Гарибян
78
Киселев
Остались в запасе
Факел
Спартак К
96
Игорь Обухов
ВР
88
Макс Дзиов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
77
Лука Багателия
ПВ
17
Антон Ковалев
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
Главный тренер
Сергей Бондарь
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
88
Макс Дзиов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
77
Лука Багателия
ПВ
17
Антон Ковалев
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Сергей Бондарь
Статистика матча Факел - Спартак К
3
1
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Спартака» Кострома, 18-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Спартак» Кострома
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»