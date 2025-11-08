Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Антальяспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

«Антальяспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

8 ноября 2025, 18:50
Антальяспор
08.11.2025, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Бешикташ
52' Й. Боли
2' Т. Абрахам 27' Т. Джало 81' Ж. Силва
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
88
Дарио Шарич
(К) ЦП
11
Йоан Боли
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
11
G. Sazdagi
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
4
Онини Ндиди
(К) ЦП
48
Салих Учан
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Антальяспор
96
Kagan Arican
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
2
Самед Каракоч
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
10
Самуэль Балле
ПВ
10
Никола Сторм
ЛФ
90
Kerem Kayaarasi
ЦФ
24
B. Gueye
ЦФ
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
8
Картал Йилмаз
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
52
Devrim Sahin
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
3-2-3-2
21
Йигитер
17
Джаннетти
23
14
Джикия
3
Пал
7
Балчи
33
Омюр
6
Дикмен
88
Шарич
70
Чванчара
11
Боли
4-2-1-3
30
Дестаноглу
3
Паулиста
35
Джало
33
Йилмаз
11
4
Ндиди
48
Учан
7
Ундер
19
Туре
18
Черны
18
Абрахам
14
Джикия
4
Тюркмен
4
Тюркмен
14
Джикия
70
Чванчара
2
Каракоч
2
Каракоч
70
Чванчара
33
Омюр
70
Синик
70
Синик
33
Омюр
6
Дикмен
10
Балле
10
Балле
6
Дикмен
48
Учан
8
Йилмаз
8
Йилмаз
48
Учан
18
Черны
34
Тикназ
34
Тикназ
18
Черны
18
Абрахам
20
Силва
20
Силва
18
Абрахам
7
Ундер
7
Рашица
7
Рашица
7
Ундер
Остались в запасе
Антальяспор
Бешикташ
96
Kagan Arican
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
10
Никола Сторм
ЛФ
90
Kerem Kayaarasi
ЦФ
24
B. Gueye
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
34
Мерт Гюнок
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
52
Devrim Sahin
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
96
Kagan Arican
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
10
Никола Сторм
ЛФ
90
Kerem Kayaarasi
ЦФ
24
B. Gueye
ЦФ
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
52
Devrim Sahin
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Антальяспор - Бешикташ
3
1
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
13
18
Офсайды
2
4
Количество передач
393
478
Сейвы
2
0
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.6
1.49
xGP (предотвращенные голы)
-0.15
-0.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Антальяспор» против «Бешикташа», 12-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Антальяспор»«Бешикташ»

«Антальяспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Бешикташ Антальяспор
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
4
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
6
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
12
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+