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Смотреть прямую трансляцию матча «Антальяспор» против «Бешикташа», 12-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Антальяспор» – «Бешикташ»