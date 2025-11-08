08.11.2025, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 12 тур
Турция. Суперлига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Антальяспор
Антальяспор
3-2-3-2
21
Йигитер
17
Джаннетти
23
14
Джикия
3
Пал
7
Балчи
33
Омюр
6
Дикмен
88
Шарич
70
Чванчара
11
Боли
4-2-1-3
30
Дестаноглу
3
Паулиста
35
Джало
33
Йилмаз
11
4
Ндиди
48
Учан
7
Ундер
19
Туре
18
Черны
18
Абрахам
14
Джикия
4
Тюркмен
4
Тюркмен
14
Джикия
70
Чванчара
2
Каракоч
2
Каракоч
70
Чванчара
33
Омюр
70
Синик
70
Синик
33
Омюр
6
Дикмен
10
Балле
10
Балле
6
Дикмен
48
Учан
8
Йилмаз
8
Йилмаз
48
Учан
18
Черны
34
Тикназ
34
Тикназ
18
Черны
18
Абрахам
20
Силва
20
Силва
18
Абрахам
7
Ундер
7
Рашица
7
Рашица
7
Ундер
Остались в запасе
Антальяспор
Бешикташ
96
Kagan Arican
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
10
Никола Сторм
ЛФ
90
Kerem Kayaarasi
ЦФ
24
B. Gueye
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
34
Мерт Гюнок
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
52
Devrim Sahin
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
96
Kagan Arican
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
10
Никола Сторм
ЛФ
90
Kerem Kayaarasi
ЦФ
24
B. Gueye
ЦФ
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
52
Devrim Sahin
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Антальяспор - Бешикташ
3
1
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
13
18
Офсайды
2
4
Количество передач
393
478
Сейвы
2
0
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.6
1.49
xGP (предотвращенные голы)
-0.15
-0.15
Смотреть прямую трансляцию матча «Антальяспор» против «Бешикташа», 12-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Антальяспор» – «Бешикташ»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»