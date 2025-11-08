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  • «Ювентус» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

«Ювентус» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

8 ноября 2025, 18:50
Ювентус
08.11.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 0
Завершен
Торино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
10
Никола Влашич
(К) АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Ювентус
12
Симоне Скалья
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Василие Аджич
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Торино
71
Mihai Popa
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
3-3-1-1-2
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
24
Ругани
15
Калюлю
8
Коопмейнерс
5
Локателли
19
Тюрам
22
МакКенни
7
Консейсау
28
Влахович
10
Йылдыз
3-2-2-2-1
92
Палеари
44
Исмайли
23
Коко
3
Марипан
19
Лазаро
27
Хольмгрен-Педерсен
22
Казадеи
20
Илич
16
Нгонг
10
Влашич
18
Симеоне
24
Ругани
4
Гатти
4
Гатти
24
Ругани
5
Локателли
17
Аджич
17
Аджич
5
Локателли
7
Консейсау
27
Жегрова
27
Жегрова
7
Консейсау
28
Влахович
15
Дэвид
15
Дэвид
28
Влахович
10
Йылдыз
17
Опенда
17
Опенда
10
Йылдыз
44
Исмайли
61
Тамез
61
Тамез
44
Исмайли
20
Илич
8
Асллани
8
Асллани
20
Илич
18
Симеоне
91
Сапата
91
Сапата
18
Симеоне
16
Нгонг
19
Адамс
19
Адамс
16
Нгонг
10
Влашич
18
Анджорин
18
Анджорин
10
Влашич
Остались в запасе
Ювентус
Торино
12
Симоне Скалья
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
71
Mihai Popa
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
7
Закария Абухляль
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
12
Симоне Скалья
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
Остались в запасе
71
Mihai Popa
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
7
Закария Абухляль
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Ювентус - Торино
1
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
9
4
Офсайды
1
2
Количество передач
766
287
Сейвы
3
6
Точность передач %
89
75
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.24
0.54
xGP (предотвращенные голы)
1.37
1.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Торино», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Торино»

«Ювентус» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Торино Ювентус
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