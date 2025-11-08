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  • «Севилья» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

«Севилья» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

8 ноября 2025, 17:05
Севилья
08.11.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 12 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
51' Р. Варгас (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
23
Маркао
(К) ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
10
Пеке Фернандес
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
23
Виктор Муньос
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
11
Энрике Барха
(К) ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Ramón Martínez
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
36
Осо
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
10
Аймар Орос
ЦП
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Влаходимос
17
Суасо
23
Ньянзу
23
Маркао
22
Кармона
3
Менди
97
Соу
24
Санчес
11
Варгас
45
Адамс
10
Фернандес
2-1-1-3-3
1
Эррера
22
Бойомо
24
Катена
8
Муньос
7
Монкайола
11
Барха
16
Гомес
23
Бретонес
9
Гарсия
23
Муньос
14
Гарсия
24
Санчес
14
Буэно
14
Буэно
24
Санчес
97
Соу
8
Гудель
8
Гудель
97
Соу
11
Варгас
21
Эджуке
21
Эджуке
11
Варгас
10
Фернандес
7
Гонсалес
7
Гонсалес
10
Фернандес
22
Бойомо
5
Эррандо
5
Эррандо
22
Бойомо
11
Барха
10
Орос
10
Орос
11
Барха
14
Гарсия
23
Бекер
23
Бекер
14
Гарсия
Остались в запасе
Севилья
Осасуна
1
Альберто Флорес
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Ramón Martínez
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Ramón Martínez
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
36
Осо
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Алессио Лиски
Статистика матча Севилья - Осасуна
5
3
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
21
12
Офсайды
6
0
Количество передач
321
347
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.52
0.92
xGP (предотвращенные голы)
0.76
0.76

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Осасуны», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Осасуна»

«Севилья» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Севилья
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