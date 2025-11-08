08.11.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 12 тур
Испания. Примера, 12 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
4-1-2-1-2
1
Влаходимос
17
Суасо
23
Ньянзу
23
Маркао
22
Кармона
3
Менди
97
Соу
24
Санчес
11
Варгас
45
Адамс
10
Фернандес
2-1-1-3-3
1
Эррера
22
Бойомо
24
Катена
8
Муньос
7
Монкайола
11
Барха
16
Гомес
23
Бретонес
9
Гарсия
23
Муньос
14
Гарсия
24
Санчес
14
Буэно
14
Буэно
24
Санчес
97
Соу
8
Гудель
8
Гудель
97
Соу
11
Варгас
21
Эджуке
21
Эджуке
11
Варгас
10
Фернандес
7
Гонсалес
7
Гонсалес
10
Фернандес
22
Бойомо
5
Эррандо
5
Эррандо
22
Бойомо
11
Барха
10
Орос
10
Орос
11
Барха
14
Гарсия
23
Бекер
23
Бекер
14
Гарсия
Остались в запасе
Севилья
Осасуна
1
Альберто Флорес
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Ramón Martínez
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Ramón Martínez
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
36
Осо
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Алессио Лиски
Статистика матча Севилья - Осасуна
5
3
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
21
12
Офсайды
6
0
Количество передач
321
347
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.52
0.92
xGP (предотвращенные голы)
0.76
0.76
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Осасуны», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»