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  • «Вердер» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2025

«Вердер» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2025

7 ноября 2025, 21:20
Вердер
07.11.2025, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Вольфсбург
83' Й. Стаге 90+4' С. Мбангула
28' М. Сванберг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Мио Бакхаус
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К) ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
31
Карим Кулибали
ЦЗ
17
Марко Груль
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
14
Сенне Линен
ЦП
10
Романо Шмид
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
27
Максимилиан Арнольд
(К) ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Паул Симонис
Вердер
1
Карл Хейн
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
24
Патрис Чович
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
14
Фарелл Хензель
ЦП
21
Патрик Виммер
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
6
Ян Бюргер
ЦФ
4-2-3-1
1
Бакхаус
28
Сугавара
5
Пипер
31
Кулибали
32
Фридль
6
Стаге
14
Линен
17
Груль
10
Шмид
11
Нджинма
9
Топп
4-1-2-2-1
25
Грабара
26
Кумбеди
3
Селт
4
Йенц
25
Центер
5
Соуза
27
Арнольд
32
Сванберг
24
Эриксен
14
Дагхим
9
Амура
14
Линен
21
Пуэртас
21
Пуэртас
14
Линен
17
Груль
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
17
Груль
9
Топп
11
Мбангула
11
Мбангула
9
Топп
31
Кулибали
22
Шмидт
22
Шмидт
31
Кулибали
11
Нджинма
22
Бонифаци
22
Бонифаци
11
Нджинма
32
Сванберг
21
Виммер
21
Виммер
32
Сванберг
14
Дагхим
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
14
Дагхим
9
Амура
19
Винд
19
Винд
9
Амура
24
Эриксен
17
Пейчинович
17
Пейчинович
24
Эриксен
Остались в запасе
Вердер
Вольфсбург
1
Карл Хейн
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
Главный тренер
Хорст Штеффен
12
Павао Перван
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
14
Фарелл Хензель
ЦП
6
Ян Бюргер
ЦФ
Главный тренер
Паул Симонис
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
14
Фарелл Хензель
ЦП
6
Ян Бюргер
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Главный тренер
Паул Симонис
Статистика матча Вердер - Вольфсбург
2
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
13
3
Нарушения
13
8
Офсайды
2
2
Количество передач
566
405
Сейвы
3
5
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.57
xGP (предотвращенные голы)
0.55
0.55

Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Вольфсбурга», 10-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер»«Вольфсбург»

«Вердер» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Вольфсбург Вердер
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