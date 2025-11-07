07.11.2025, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Вердер
Вердер
4-2-3-1
1
Бакхаус
28
Сугавара
5
Пипер
31
Кулибали
32
Фридль
6
Стаге
14
Линен
17
Груль
10
Шмид
11
Нджинма
9
Топп
4-1-2-2-1
25
Грабара
26
Кумбеди
3
Селт
4
Йенц
25
Центер
5
Соуза
27
Арнольд
32
Сванберг
24
Эриксен
14
Дагхим
9
Амура
14
Линен
21
Пуэртас
21
Пуэртас
14
Линен
17
Груль
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
17
Груль
9
Топп
11
Мбангула
11
Мбангула
9
Топп
31
Кулибали
22
Шмидт
22
Шмидт
31
Кулибали
11
Нджинма
22
Бонифаци
22
Бонифаци
11
Нджинма
32
Сванберг
21
Виммер
21
Виммер
32
Сванберг
14
Дагхим
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
14
Дагхим
9
Амура
19
Винд
19
Винд
9
Амура
24
Эриксен
17
Пейчинович
17
Пейчинович
24
Эриксен
Остались в запасе
Вердер
Вольфсбург
1
Карл Хейн
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
Главный тренер
Хорст Штеффен
12
Павао Перван
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
14
Фарелл Хензель
ЦП
6
Ян Бюргер
ЦФ
Главный тренер
Паул Симонис
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
14
Фарелл Хензель
ЦП
6
Ян Бюргер
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Главный тренер
Паул Симонис
Статистика матча Вердер - Вольфсбург
2
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
13
3
Нарушения
13
8
Офсайды
2
2
Количество передач
566
405
Сейвы
3
5
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.57
xGP (предотвращенные голы)
0.55
0.55
Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Вольфсбурга», 10-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «Вольфсбург»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»