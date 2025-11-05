05.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ньюкасл
Ньюкасл
4-1-2-2-1
1
Поуп
12
Тиав
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
16
Тонали
11
Барнс
39
Гимарайнс
17
Гордон
7
Жоэлинтон
27
Вольтемаде
4-1-3-2
1
Симон
12
Аресо
3
Вивиан
4
Паредес
18
Бойро
6
Весга
20
Рего
18
Хаурегисар
23
Наварро
7
Беренгер
46
Гомес
33
Берн
3
Холл
3
Холл
33
Берн
39
Гимарайнс
67
Майли
67
Майли
39
Гимарайнс
27
Вольтемаде
41
Рэмзи
41
Рэмзи
27
Вольтемаде
11
Барнс
19
Эланга
19
Эланга
11
Барнс
17
Гордон
23
Мерфи
23
Мерфи
17
Гордон
12
Аресо
2
Горосабель
2
Горосабель
12
Аресо
20
Рего
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
20
Рего
18
Хаурегисар
44
Санчес
44
Санчес
18
Хаурегисар
23
Наварро
22
Серрано
22
Серрано
23
Наварро
46
Гомес
31
31
46
Гомес
Остались в запасе
Ньюкасл
Атлетик
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
26
Mikel Santos
ВР
13
Алекс Падилья
ВР
38
Ander Izagirre
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
24
Ibon Sánchez
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
Остались в запасе
26
Mikel Santos
ВР
13
Алекс Падилья
ВР
38
Ander Izagirre
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
24
Ibon Sánchez
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Ньюкасл - Атлетик
2
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
13
Офсайды
3
0
Количество передач
516
358
Сейвы
5
2
Точность передач %
81
73
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.2
0.58
xGP (предотвращенные голы)
-1.09
-1.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Атлетика», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Атлетик»
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Источник: «Бомбардир»