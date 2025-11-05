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  • «Ньюкасл» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2025

«Ньюкасл» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2025

5 ноября 2025, 21:50
Ньюкасл
05.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
11' Д. Берн 49' Жоэлинтон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
17
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
39
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
7
Жоэлинтон
АП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Атлетик
1
Унаи Симон
(К) ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
20
Алехандро Рего
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Ньюкасл
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
67
Льюис Майли
АП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Атлетик
26
Mikel Santos
ВР
13
Алекс Падилья
ВР
38
Ander Izagirre
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
24
Ibon Sánchez
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
44
Селтон Санчес
ЦП
31
Asier Hierro
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Поуп
12
Тиав
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
16
Тонали
11
Барнс
39
Гимарайнс
17
Гордон
7
Жоэлинтон
27
Вольтемаде
4-1-3-2
1
Симон
12
Аресо
3
Вивиан
4
Паредес
18
Бойро
6
Весга
20
Рего
18
Хаурегисар
23
Наварро
7
Беренгер
46
Гомес
33
Берн
3
Холл
3
Холл
33
Берн
39
Гимарайнс
67
Майли
67
Майли
39
Гимарайнс
27
Вольтемаде
41
Рэмзи
41
Рэмзи
27
Вольтемаде
11
Барнс
19
Эланга
19
Эланга
11
Барнс
17
Гордон
23
Мерфи
23
Мерфи
17
Гордон
12
Аресо
2
Горосабель
2
Горосабель
12
Аресо
20
Рего
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
20
Рего
18
Хаурегисар
44
Санчес
44
Санчес
18
Хаурегисар
23
Наварро
22
Серрано
22
Серрано
23
Наварро
46
Гомес
31
31
46
Гомес
Остались в запасе
Ньюкасл
Атлетик
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
26
Mikel Santos
ВР
13
Алекс Падилья
ВР
38
Ander Izagirre
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
24
Ibon Sánchez
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
Остались в запасе
26
Mikel Santos
ВР
13
Алекс Падилья
ВР
38
Ander Izagirre
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
24
Ibon Sánchez
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Ньюкасл - Атлетик
2
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
13
Офсайды
3
0
Количество передач
516
358
Сейвы
5
2
Точность передач %
81
73
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.2
0.58
xGP (предотвращенные голы)
-1.09
-1.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Атлетика», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Атлетик»

«Ньюкасл» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Атлетик Ньюкасл
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