05.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Бенфика
Бенфика
3-2-2-2-1
1
Трубин
26
Даль
44
Араужо
30
Отаменди
8
Эушнес
5
Барренечеа
5
Риос
18
Баррейро
10
Судаков
11
Лукебакио
14
Павлидис
3-2-1-2-2
1
Флеккен
4
Куанса
5
Баде
12
Тапсоба
13
Артур
22
Гримальдо
24
Гарсия
30
Маза
30
Эчеверри
17
Поку
35
Кофане
18
Баррейро
37
Дедич
37
Дедич
18
Баррейро
26
Даль
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
26
Даль
10
Судаков
25
Престианни
25
Престианни
10
Судаков
17
Поку
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
17
Поку
30
Эчеверри
10
Тилльман
10
Тилльман
30
Эчеверри
35
Кофане
14
Шик
14
Шик
35
Кофане
Остались в запасе
Бенфика
Байер
24
Самуэль Соареш
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
86
Диогу Приосте
ЦП
20
Жоау Велозу
ЦП
70
Жоау Режу
АП
9
Энрике Араужо
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
53
Ferdinand Pohl
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
27
Jeremiah Mensah
ЦП
42
Монтрель Калбрет
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
86
Диогу Приосте
ЦП
20
Жоау Велозу
ЦП
70
Жоау Режу
АП
9
Энрике Араужо
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
53
Ferdinand Pohl
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
27
Jeremiah Mensah
ЦП
42
Монтрель Калбрет
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Бенфика - Байер
2
3
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
0
Нарушения
7
9
Офсайды
0
2
Количество передач
530
481
Сейвы
2
5
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.62
0.74
xGP (предотвращенные голы)
0.71
0.71
Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» против «Байера», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика» – «Байер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»