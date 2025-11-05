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  • «Бенфика» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2025

«Бенфика» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2025

5 ноября 2025, 21:50
Бенфика
05.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
0 : 1
Завершен
Байер
65' П. Шик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
30
Николас Отаменди
(К) ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
8
Фредрик Эушнес
ОП
5
Энцо Барренечеа
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
11
Доди Лукебакио
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Байер
1
Марк Флеккен
ВР
22
Алехандро Гримальдо
(К) ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
30
Ибрагим Маза
АП
30
Клаудио Эчеверри
АП
35
Кристиан Кофане
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
86
Диогу Приосте
ЦП
20
Жоау Велозу
ЦП
70
Жоау Режу
АП
25
Джанлука Престианни
ПВ
9
Энрике Араужо
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
53
Ferdinand Pohl
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
27
Jeremiah Mensah
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
10
Малик Тилльман
АП
42
Монтрель Калбрет
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Трубин
26
Даль
44
Араужо
30
Отаменди
8
Эушнес
5
Барренечеа
5
Риос
18
Баррейро
10
Судаков
11
Лукебакио
14
Павлидис
3-2-1-2-2
1
Флеккен
4
Куанса
5
Баде
12
Тапсоба
13
Артур
22
Гримальдо
24
Гарсия
30
Маза
30
Эчеверри
17
Поку
35
Кофане
18
Баррейро
37
Дедич
37
Дедич
18
Баррейро
26
Даль
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
26
Даль
10
Судаков
25
Престианни
25
Престианни
10
Судаков
17
Поку
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
17
Поку
30
Эчеверри
10
Тилльман
10
Тилльман
30
Эчеверри
35
Кофане
14
Шик
14
Шик
35
Кофане
Остались в запасе
Бенфика
Байер
24
Самуэль Соареш
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
86
Диогу Приосте
ЦП
20
Жоау Велозу
ЦП
70
Жоау Режу
АП
9
Энрике Араужо
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
53
Ferdinand Pohl
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
27
Jeremiah Mensah
ЦП
42
Монтрель Калбрет
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
86
Диогу Приосте
ЦП
20
Жоау Велозу
ЦП
70
Жоау Режу
АП
9
Энрике Араужо
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
53
Ferdinand Pohl
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
27
Jeremiah Mensah
ЦП
42
Монтрель Калбрет
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Бенфика - Байер
2
3
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
0
Нарушения
7
9
Офсайды
0
2
Количество передач
530
481
Сейвы
2
5
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.62
0.74
xGP (предотвращенные голы)
0.71
0.71

Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» против «Байера», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика» – «Байер»

«Бенфика» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Байер Бенфика
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