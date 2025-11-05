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  • «Интер» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2025

«Интер» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2025

5 ноября 2025, 21:50
Интер
05.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
2 : 1
Завершен
Кайрат
45' Л. Мартинес 67' К. Аугусто
55' О. Арад
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
15
Офри Арад
(К) ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
55
Валерий Громыко
АП
7
Жоржинью
ЦФ
9
Эдмилсон
ЦФ
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
5
Христос Алексиу
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
17
Анди Диуф
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Кайрат
16
Александр Заруцкий
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
8
Олжас Байбек
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
33
Юг Станоев
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
31
Биссек
6
де Врей
30
Аугусто
16
Фраттези
23
Барелла
7
Зелински
24
Дюмфрис
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
3-2-1-3
1
Анарбеков
28
Сорокин
4
Касабулат
15
Арад
24
Мрынский
3
Мата
55
Громыко
12
Сатпаев
9
Эдмилсон
7
Жоржинью
31
Биссек
25
Аканджи
25
Аканджи
31
Биссек
16
Фраттези
8
Сучич
8
Сучич
16
Фраттези
23
Барелла
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
23
Барелла
10
Мартинес
14
Бонни
14
Бонни
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
4
Касабулат
6
Садыбеков
6
Садыбеков
4
Касабулат
55
Громыко
20
Тапалов
20
Тапалов
55
Громыко
15
Арад
8
Байбек
8
Байбек
15
Арад
7
Жоржинью
77
Зария
77
Зария
7
Жоржинью
9
Эдмилсон
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
9
Эдмилсон
Остались в запасе
Интер
Кайрат
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
5
Христос Алексиу
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Киву
16
Александр Заруцкий
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
33
Юг Станоев
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
5
Христос Алексиу
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
33
Юг Станоев
ПВ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Интер - Кайрат
1
1
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
0
Угловые удары
9
3
Нарушения
9
16
Офсайды
2
1
Количество передач
594
313
Сейвы
2
6
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
2.38
0.15
xGP (предотвращенные голы)
1.45
1.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Кайрата», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер»«Кайрат»

«Интер» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Кайрат Интер
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