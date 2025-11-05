05.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
31
Биссек
6
де Врей
30
Аугусто
16
Фраттези
23
Барелла
7
Зелински
24
Дюмфрис
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
3-2-1-3
1
Анарбеков
28
Сорокин
4
Касабулат
15
Арад
24
Мрынский
3
Мата
55
Громыко
12
Сатпаев
9
Эдмилсон
7
Жоржинью
31
Биссек
25
Аканджи
25
Аканджи
31
Биссек
16
Фраттези
8
Сучич
8
Сучич
16
Фраттези
23
Барелла
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
23
Барелла
10
Мартинес
14
Бонни
14
Бонни
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
4
Касабулат
6
Садыбеков
6
Садыбеков
4
Касабулат
55
Громыко
20
Тапалов
20
Тапалов
55
Громыко
15
Арад
8
Байбек
8
Байбек
15
Арад
7
Жоржинью
77
Зария
77
Зария
7
Жоржинью
9
Эдмилсон
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
9
Эдмилсон
Остались в запасе
Интер
Кайрат
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
5
Христос Алексиу
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Киву
16
Александр Заруцкий
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
33
Юг Станоев
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
5
Христос Алексиу
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
33
Юг Станоев
ПВ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Интер - Кайрат
1
1
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
0
Угловые удары
9
3
Нарушения
9
16
Офсайды
2
1
Количество передач
594
313
Сейвы
2
6
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
2.38
0.15
xGP (предотвращенные голы)
1.45
1.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Кайрата», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Кайрат»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»