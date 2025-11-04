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  • «Буде-Глимт» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2025

«Буде-Глимт» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2025

4 ноября 2025, 21:50
Буде-Глимт
04.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
0 : 1
Завершен
Монако
43' Ф. Балогун
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
(К) ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
8
Сондре Аукленд
АП
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
6
Тило Керер
(К) ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Буде-Глимт
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
Монако
21
Янн Льенар
ВР
40
Жюль Ставьецки
ВР
22
Люка Миша
ЛВ
8
Аладжи Бамба
ОП
19
Папе Кабрал
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
14
Мика Бирет
ЦФ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
2-1-4-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
4
Бьортуфт
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
19
Фет
18
Мое
10
Хеуге
8
Аукленд
9
Хег
3-2-1-3-1
16
Кен
6
Керер
22
Салису
4
Тезе
12
Энрике
11
Уаттара
28
Кулибали
10
Головин
11
Аклиуш
18
Минамино
9
Балогун
10
Хеуге
2
Нильсен
2
Нильсен
10
Хеуге
18
Мое
6
Гундерсен
6
Гундерсен
18
Мое
15
Бьоркан
25
Мяяття
25
Мяяття
15
Бьоркан
19
Фет
11
Бломберг
11
Бломберг
19
Фет
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
18
Минамино
19
Кабрал
19
Кабрал
18
Минамино
11
Аклиуш
14
Бирет
14
Бирет
11
Аклиуш
Остались в запасе
Буде-Глимт
Монако
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
23
Магнус Риснаэс
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
21
Янн Льенар
ВР
40
Жюль Ставьецки
ВР
8
Аладжи Бамба
ОП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
22
Люка Миша
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
23
Магнус Риснаэс
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
40
Жюль Ставьецки
ВР
8
Аладжи Бамба
ОП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
22
Люка Миша
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Буде-Глимт - Монако
1
1
4
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
ВАР
1
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
16
Количество передач
683
382
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.67
1.29
xGP (предотвращенные голы)
1.1
1.1

Смотреть прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» против «Монако», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Буде-Глимт» – «Монако»

«Буде-Глимт» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Монако Буде-Глимт
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