04.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Буде-Глимт
Буде-Глимт
2-1-4-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
4
Бьортуфт
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
19
Фет
18
Мое
10
Хеуге
8
Аукленд
9
Хег
3-2-1-3-1
16
Кен
6
Керер
22
Салису
4
Тезе
12
Энрике
11
Уаттара
28
Кулибали
10
Головин
11
Аклиуш
18
Минамино
9
Балогун
10
Хеуге
2
Нильсен
2
Нильсен
10
Хеуге
18
Мое
6
Гундерсен
6
Гундерсен
18
Мое
15
Бьоркан
25
Мяяття
25
Мяяття
15
Бьоркан
19
Фет
11
Бломберг
11
Бломберг
19
Фет
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
18
Минамино
19
Кабрал
19
Кабрал
18
Минамино
11
Аклиуш
14
Бирет
14
Бирет
11
Аклиуш
Остались в запасе
Буде-Глимт
Монако
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
23
Магнус Риснаэс
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
21
Янн Льенар
ВР
40
Жюль Ставьецки
ВР
8
Аладжи Бамба
ОП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
22
Люка Миша
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
23
Магнус Риснаэс
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
40
Жюль Ставьецки
ВР
8
Аладжи Бамба
ОП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
22
Люка Миша
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Буде-Глимт - Монако
1
1
4
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
ВАР
1
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
16
Количество передач
683
382
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.67
1.29
xGP (предотвращенные голы)
1.1
1.1
Смотреть прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» против «Монако», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Буде-Глимт» – «Монако»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»