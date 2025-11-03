03.11.2025, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 10 тур
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Дженоа
31
Бенжамин Зигрист
ВР
20
Стефано Сабелли
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
73
Патрицио Мазини
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
40
Seydou Fini
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
4-1-1-3-1
49
Мурич
3
Доиг
21
Идзес
5
Мухаремович
6
Валюкевич
18
Матич
8
Коне
10
Берарди
55
Торстведт
45
Лорьенте
9
Пинамонти
3-2-2-1-2
1
Леали
27
Маркандалли
5
Эстигард
22
Васкес
18
Нортон-Каффи
3
Мартин
32
Френдруп
2
Торсбю
17
Малиновский
9
Витинья
29
Коломбо
3
Доиг
26
Кулибали
26
Кулибали
3
Доиг
8
Коне
40
Вранкс
40
Вранкс
8
Коне
45
Лорьенте
39
Фадера
39
Фадера
45
Лорьенте
10
Берарди
9
Чеддира
9
Чеддира
10
Берарди
9
Пинамонти
9
Моро
9
Моро
9
Пинамонти
17
Малиновский
73
Мазини
73
Мазини
17
Малиновский
27
Маркандалли
77
Эллертссон
77
Эллертссон
27
Маркандалли
2
Торсбю
11
Гренбек
11
Гренбек
2
Торсбю
9
Витинья
10
Мессьяс
10
Мессьяс
9
Витинья
29
Коломбо
81
Экубан
81
Экубан
29
Коломбо
Остались в запасе
Сассуоло
Дженоа
16
Джоэле Закки
ВР
80
Стефано Турати
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
35
Лука Липани
ОП
77
Николас Пьерини
ЛВ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
31
Бенжамин Зигрист
ВР
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
17
Hugo Cuenca
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Доменико Кришито
Остались в запасе
16
Джоэле Закки
ВР
80
Стефано Турати
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
35
Лука Липани
ОП
77
Николас Пьерини
ЛВ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
Остались в запасе
31
Бенжамин Зигрист
ВР
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
17
Hugo Cuenca
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Доменико Кришито
Статистика матча Сассуоло - Дженоа
1
3
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
7
Нарушения
13
13
Офсайды
3
2
Количество передач
520
324
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.15
1.76
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Дженоа», 10-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»