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Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Арсенала», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Арсенал»