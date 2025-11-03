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  • «Ротор» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2025

«Ротор» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2025

3 ноября 2025, 14:50
Ротор
03.11.2025, понедельник, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
17' А. Симонян
13' Д. Пенчиков 38' М. Брнович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
10
Артем Симонян
АП
9
Давид Давидян
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
80
Ярослав Арбузов
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
14
Милош Брнович
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Ротор
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
24
Михаил Мальцев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Арсенал
45
Дэвид Сангаре
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
70
Маттео Ахлинви
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
ЦП
10
Степан Обрывков
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
4-2-3-1
13
Чагров
13
Бардыбахин
17
Фомин
3
Швецов
24
Коротков
13
Кайнов
6
Макаров
7
Сафронов
10
Симонян
80
Арбузов
9
Давидян
3-1-2-3-1
18
Цулая
4
Пенчиков
31
Большаков
3
Ботака-Иобома
5
Трошечкин
21
Раздорских
14
Брнович
18
Попов
17
Горбунов
7
Рейес
90
Калмыков
10
Симонян
24
Мальцев
24
Мальцев
10
Симонян
7
Сафронов
77
Сасин
77
Сасин
7
Сафронов
80
Арбузов
73
Азнауров
73
Азнауров
80
Арбузов
9
Давидян
7
Хохлачев
7
Хохлачев
9
Давидян
3
Швецов
23
Лаврищев
23
Лаврищев
3
Швецов
18
Попов
21
Бердников
21
Бердников
18
Попов
14
Брнович
70
Ахлинви
70
Ахлинви
14
Брнович
17
Горбунов
9
Липовой
9
Липовой
17
Горбунов
90
Калмыков
21
Максимов
21
Максимов
90
Калмыков
7
Рейес
27
Мирзов
27
Мирзов
7
Рейес
Остались в запасе
Ротор
Арсенал
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
45
Дэвид Сангаре
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
ЦП
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
ЦП
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Ротор - Арсенал
1
5
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
1
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Арсенала», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор»«Арсенал»

«Ротор» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Арсенал Ротор
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