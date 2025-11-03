03.11.2025, понедельник, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Ротор
Ротор
4-2-3-1
13
Чагров
13
Бардыбахин
17
Фомин
3
Швецов
24
Коротков
13
Кайнов
6
Макаров
7
Сафронов
10
Симонян
80
Арбузов
9
Давидян
3-1-2-3-1
18
Цулая
4
Пенчиков
31
Большаков
3
Ботака-Иобома
5
Трошечкин
21
Раздорских
14
Брнович
18
Попов
17
Горбунов
7
Рейес
90
Калмыков
10
Симонян
24
Мальцев
24
Мальцев
10
Симонян
7
Сафронов
77
Сасин
77
Сасин
7
Сафронов
80
Арбузов
73
Азнауров
73
Азнауров
80
Арбузов
9
Давидян
7
Хохлачев
7
Хохлачев
9
Давидян
3
Швецов
23
Лаврищев
23
Лаврищев
3
Швецов
18
Попов
21
Бердников
21
Бердников
18
Попов
14
Брнович
70
Ахлинви
70
Ахлинви
14
Брнович
17
Горбунов
9
Липовой
9
Липовой
17
Горбунов
90
Калмыков
21
Максимов
21
Максимов
90
Калмыков
7
Рейес
27
Мирзов
27
Мирзов
7
Рейес
Остались в запасе
Ротор
Арсенал
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
45
Дэвид Сангаре
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
ЦП
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
ЦП
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Ротор - Арсенал
1
5
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
1
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Арсенала», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VК Видео».
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Источник: «Бомбардир»