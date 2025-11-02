02.11.2025, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 11 тур
Турция. Суперлига, 11 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Бешикташ
Бешикташ
4-2-1-3
30
Дестаноглу
11
3
Паулиста
53
Топджу
33
Йилмаз
4
Ндиди
10
Кекчю
7
Ундер
19
Туре
18
Черны
27
Рафа
3-1-1-3-2
31
Эдерсон
27
Семеду
37
Шкриньяр
24
Остерволде
4
Альварес
5
Юкшек
10
Асенсио
22
Мерджан
7
Актюркоглу
21
Эн-Несири
45
Нене
7
Ундер
48
Учан
48
Учан
7
Ундер
18
Черны
7
Рашица
7
Рашица
18
Черны
4
Ндиди
18
Абрахам
18
Абрахам
4
Ндиди
22
Мерджан
3
Браун
3
Браун
22
Мерджан
10
Асенсио
17
Шиманьски
17
Шиманьски
10
Асенсио
45
Нене
94
Талиска
94
Талиска
45
Нене
7
Актюркоглу
70
Айдын
70
Айдын
7
Актюркоглу
21
Эн-Несири
22
Дуран
22
Дуран
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Бешикташ
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
13
Tarik Ãetin
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Фред
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Фред
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Бешикташ - Фенербахче
1
1
5
Всего ударов по воротам
9
23
Удары в створ
3
11
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
1
6
Нарушения
8
17
Офсайды
0
4
Количество передач
274
611
Сейвы
7
1
Точность передач %
70
88
Удары мимо ворот
1
10
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
3
10
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.35
xGP (предотвращенные голы)
-0.04
-0.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Фенербахче», 11-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Фенербахче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»