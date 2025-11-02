Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Бешикташ» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

«Бешикташ» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

2 ноября 2025, 18:50
Бешикташ
02.11.2025, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 11 тур
2 : 3
Завершен
Фенербахче
5' Э. Билал Туре 22' Э. Топджу
32' И. Юкшек 45+3' М. Асенсио 83' Д. Дуран
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
11
G. Sazdagi
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Оркун Кекчю
(К) ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
27
Рафа
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
45
Доржель Нене
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
48
Салих Учан
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Фенербахче
13
Tarik Ãetin
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
7
Фред
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
94
Талиска
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
4-2-1-3
30
Дестаноглу
11
3
Паулиста
53
Топджу
33
Йилмаз
4
Ндиди
10
Кекчю
7
Ундер
19
Туре
18
Черны
27
Рафа
3-1-1-3-2
31
Эдерсон
27
Семеду
37
Шкриньяр
24
Остерволде
4
Альварес
5
Юкшек
10
Асенсио
22
Мерджан
7
Актюркоглу
21
Эн-Несири
45
Нене
7
Ундер
48
Учан
48
Учан
7
Ундер
18
Черны
7
Рашица
7
Рашица
18
Черны
4
Ндиди
18
Абрахам
18
Абрахам
4
Ндиди
22
Мерджан
3
Браун
3
Браун
22
Мерджан
10
Асенсио
17
Шиманьски
17
Шиманьски
10
Асенсио
45
Нене
94
Талиска
94
Талиска
45
Нене
7
Актюркоглу
70
Айдын
70
Айдын
7
Актюркоглу
21
Эн-Несири
22
Дуран
22
Дуран
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Бешикташ
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
13
Tarik Ãetin
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Фред
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Фред
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Бешикташ - Фенербахче
1
1
5
Всего ударов по воротам
9
23
Удары в створ
3
11
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
1
6
Нарушения
8
17
Офсайды
0
4
Количество передач
274
611
Сейвы
7
1
Точность передач %
70
88
Удары мимо ворот
1
10
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
3
10
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.35
xGP (предотвращенные голы)
-0.04
-0.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Фенербахче», 11-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Фенербахче»

«Бешикташ» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Фенербахче Бешикташ
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
3
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
5
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
11
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+