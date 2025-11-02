02.11.2025, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 10 тур
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Верона
Верона
3-2-3-2
96
Монтипо
6
Брадарич
17
Белла Кочап
25
Нельссон
3
Фрезе
45
Бельгали
11
Акпа Акпро
10
Гальярдини
24
Бернед
99
Орбан
23
Гиоване
4-1-2-1-2
1
Зоммер
31
Биссек
25
Аканджи
95
Бастони
30
Аугусто
8
Сучич
7
Зелински
20
Чалханоглу
11
Энрике
14
Бонни
10
Мартинес
24
Бернед
19
Ниасс
19
Ниасс
24
Бернед
11
Акпа Акпро
21
Харруи
21
Харруи
11
Акпа Акпро
99
Орбан
25
Москера
25
Москера
99
Орбан
23
Гиоване
9
Сарр
9
Сарр
23
Гиоване
30
Аугусто
32
Димарко
32
Димарко
30
Аугусто
8
Сучич
16
Фраттези
16
Фраттези
8
Сучич
7
Зелински
23
Барелла
23
Барелла
7
Зелински
11
Энрике
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
11
Энрике
14
Бонни
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
14
Бонни
Остались в запасе
Верона
Интер
34
Симоне Перилли
ВР
22
Giacomo Toniolo
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
22
Adi Kurti
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
40
Alain Taho
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
5
Христос Алексиу
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
53
Matteo Lavelli
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Giacomo Toniolo
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
22
Adi Kurti
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Остались в запасе
40
Alain Taho
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
5
Христос Алексиу
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
53
Matteo Lavelli
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Верона - Интер
2
1
Всего ударов по воротам
8
21
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
16
4
Офсайды
1
1
Количество передач
247
659
Сейвы
4
1
Точность передач %
71
88
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
0.38
1.11
xGP (предотвращенные голы)
-0.69
-0.69
Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Интера», 10-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»