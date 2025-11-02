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  • «Верона» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

«Верона» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

2 ноября 2025, 13:20
Верона
02.11.2025, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 2
Завершен
Интер
40' Гиоване
16' П. Зелински 90+2' М. Фрезе (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
(К) ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
45
Рафик Бельгали
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
10
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Giacomo Toniolo
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
22
Adi Kurti
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
25
Даниэль Москера
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Интер
40
Alain Taho
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
53
Matteo Lavelli
ЦФ
3-2-3-2
96
Монтипо
6
Брадарич
17
Белла Кочап
25
Нельссон
3
Фрезе
45
Бельгали
11
Акпа Акпро
10
Гальярдини
24
Бернед
99
Орбан
23
Гиоване
4-1-2-1-2
1
Зоммер
31
Биссек
25
Аканджи
95
Бастони
30
Аугусто
8
Сучич
7
Зелински
20
Чалханоглу
11
Энрике
14
Бонни
10
Мартинес
24
Бернед
19
Ниасс
19
Ниасс
24
Бернед
11
Акпа Акпро
21
Харруи
21
Харруи
11
Акпа Акпро
99
Орбан
25
Москера
25
Москера
99
Орбан
23
Гиоване
9
Сарр
9
Сарр
23
Гиоване
30
Аугусто
32
Димарко
32
Димарко
30
Аугусто
8
Сучич
16
Фраттези
16
Фраттези
8
Сучич
7
Зелински
23
Барелла
23
Барелла
7
Зелински
11
Энрике
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
11
Энрике
14
Бонни
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
14
Бонни
Остались в запасе
Верона
Интер
34
Симоне Перилли
ВР
22
Giacomo Toniolo
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
22
Adi Kurti
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
40
Alain Taho
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
5
Христос Алексиу
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
53
Matteo Lavelli
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Giacomo Toniolo
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
22
Adi Kurti
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Остались в запасе
40
Alain Taho
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
5
Христос Алексиу
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
53
Matteo Lavelli
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Верона - Интер
2
1
Всего ударов по воротам
8
21
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
16
4
Офсайды
1
1
Количество передач
247
659
Сейвы
4
1
Точность передач %
71
88
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
0.38
1.11
xGP (предотвращенные голы)
-0.69
-0.69

Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Интера», 10-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона»«Интер»

«Верона» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Верона
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