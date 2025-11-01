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  • «Кремонезе» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

«Кремонезе» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

1 ноября 2025, 21:35
Кремонезе
01.11.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
83' Д. Варди
2' Ф. Костич 68' А. Камбьясо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
25
Эмиль Аудеро
ВР
15
Маттео Бьянкетти
(К) ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
27
Яри Вандепутте
ЛВ
38
Варрен Бондо
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кремонезе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Франческо Фолино
ЦЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
20
Франко Васкес
АП
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
12
Симоне Скалья
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Аудеро
15
Флориани
42
Терраччано
15
Бьянкетти
6
Башкиротто
4
Барбиери
38
Бондо
22
Пайеро
27
Вандепутте
90
Бонаццоли
9
Варди
3-3-1-1-2
20
Ди Грегорио
15
Калюлю
4
Гатти
20
Камбьясо
8
Коопмейнерс
5
Локателли
19
Тюрам
22
МакКенни
18
Костич
28
Влахович
17
Опенда
15
Флориани
30
Файе
30
Файе
15
Флориани
38
Бондо
16
Сармиенто
16
Сармиенто
38
Бондо
90
Бонаццоли
20
Васкес
20
Васкес
90
Бонаццоли
42
Терраччано
17
Йонсен
17
Йонсен
42
Терраччано
22
МакКенни
24
Ругани
24
Ругани
22
МакКенни
18
Костич
17
Мариу
17
Мариу
18
Костич
19
Тюрам
17
Аджич
17
Аджич
19
Тюрам
17
Опенда
7
Консейсау
7
Консейсау
17
Опенда
28
Влахович
15
Дэвид
15
Дэвид
28
Влахович
Остались в запасе
Кремонезе
Ювентус
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Франческо Фолино
ЦЗ
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
1
Маттиа Перин
ВР
12
Симоне Скалья
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Франческо Фолино
ЦЗ
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
12
Симоне Скалья
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Кремонезе - Ювентус
1
1
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
10
14
Офсайды
0
2
Количество передач
470
458
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.54
2.03
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Кремонезе» против «Ювентуса», 10-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кремонезе»«Ювентус»

«Кремонезе» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Кремонезе
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