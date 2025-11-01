01.11.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Кремонезе
Кремонезе
3-2-2-1-2
25
Аудеро
15
Флориани
42
Терраччано
15
Бьянкетти
6
Башкиротто
4
Барбиери
38
Бондо
22
Пайеро
27
Вандепутте
90
Бонаццоли
9
Варди
3-3-1-1-2
20
Ди Грегорио
15
Калюлю
4
Гатти
20
Камбьясо
8
Коопмейнерс
5
Локателли
19
Тюрам
22
МакКенни
18
Костич
28
Влахович
17
Опенда
15
Флориани
30
Файе
30
Файе
15
Флориани
38
Бондо
16
Сармиенто
16
Сармиенто
38
Бондо
90
Бонаццоли
20
Васкес
20
Васкес
90
Бонаццоли
42
Терраччано
17
Йонсен
17
Йонсен
42
Терраччано
22
МакКенни
24
Ругани
24
Ругани
22
МакКенни
18
Костич
17
Мариу
17
Мариу
18
Костич
19
Тюрам
17
Аджич
17
Аджич
19
Тюрам
17
Опенда
7
Консейсау
7
Консейсау
17
Опенда
28
Влахович
15
Дэвид
15
Дэвид
28
Влахович
Остались в запасе
Кремонезе
Ювентус
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Франческо Фолино
ЦЗ
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
1
Маттиа Перин
ВР
12
Симоне Скалья
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Франческо Фолино
ЦЗ
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
12
Симоне Скалья
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Кремонезе - Ювентус
1
1
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
10
14
Офсайды
0
2
Количество передач
470
458
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.54
2.03
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Кремонезе» против «Ювентуса», 10-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кремонезе» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»