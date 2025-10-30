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  • «Кальяри» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2025

«Кальяри» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2025

30 октября 2025, 19:20
Кальяри
30.10.2025, четверг, 20:30
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 2
Завершен
Сассуоло
73' С. Эспозито
54' А. Лорьенте 65' А. Пинамонти
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
(К) ПЗ
18
Маттео Прати
ОП
8
Мишель Адопо
ЦП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
3
Рияд Идрисси
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Сассуоло
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
18
Неманья Матич
(К) ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
55
Кристиан Торстведт
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
34
Vincenzo Sarno
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Маттиа Феличи
ЛВ
27
Джозеф Литета
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
39
Алие Фадера
ЛВ
35
Лука Липани
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
9
Валид Чеддира
ЦФ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Каприле
2
Зе Педру
33
Оберт
4
Цаппа
18
Прати
8
Адопо
14
Фолоруншо
2
Палестра
3
Идрисси
94
Эспозито
29
Боррелли
4-1-1-3-1
49
Мурич
26
Кулибали
6
Валюкевич
21
Идзес
5
Канде
18
Матич
8
Коне
45
Лорьенте
7
Вольпато
55
Торстведт
9
Пинамонти
8
Адопо
36
Маццителли
36
Маццителли
8
Адопо
14
Фолоруншо
70
Гаэтано
70
Гаэтано
14
Фолоруншо
4
Цаппа
4
Феличи
4
Феличи
4
Цаппа
29
Боррелли
30
Паволетти
30
Паволетти
29
Боррелли
94
Эспозито
11
Лувумбо
11
Лувумбо
94
Эспозито
55
Торстведт
40
Вранкс
40
Вранкс
55
Торстведт
45
Лорьенте
39
Фадера
39
Фадера
45
Лорьенте
8
Коне
9
Чеддира
9
Чеддира
8
Коне
7
Вольпато
44
Яннони
44
Яннони
7
Вольпато
9
Пинамонти
9
Моро
9
Моро
9
Пинамонти
Остались в запасе
Кальяри
Сассуоло
24
Джузеппе Киоччи
ВР
34
Vincenzo Sarno
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
80
Стефано Турати
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
77
Николас Пьерини
ЛВ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
34
Vincenzo Sarno
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
77
Николас Пьерини
ЛВ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Фабио Гроссо
Статистика матча Кальяри - Сассуоло
4
4
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
ВАР
1
0
Угловые удары
3
7
Нарушения
20
21
Офсайды
2
3
Количество передач
337
404
Сейвы
2
0
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.72
0.56
xGP (предотвращенные голы)
-0.54
-0.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Сассуоло», 9-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 октября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Сассуоло»

«Кальяри» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Сассуоло Кальяри
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