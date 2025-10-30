30.10.2025, четверг, 20:30
Италия. Серия А, 9 тур
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Кальяри
Кальяри
3-1-2-1-3
1
Каприле
2
Зе Педру
33
Оберт
4
Цаппа
18
Прати
8
Адопо
14
Фолоруншо
2
Палестра
3
Идрисси
94
Эспозито
29
Боррелли
4-1-1-3-1
49
Мурич
26
Кулибали
6
Валюкевич
21
Идзес
5
Канде
18
Матич
8
Коне
45
Лорьенте
7
Вольпато
55
Торстведт
9
Пинамонти
8
Адопо
36
Маццителли
36
Маццителли
8
Адопо
14
Фолоруншо
70
Гаэтано
70
Гаэтано
14
Фолоруншо
4
Цаппа
4
Феличи
4
Феличи
4
Цаппа
29
Боррелли
30
Паволетти
30
Паволетти
29
Боррелли
94
Эспозито
11
Лувумбо
11
Лувумбо
94
Эспозито
55
Торстведт
40
Вранкс
40
Вранкс
55
Торстведт
45
Лорьенте
39
Фадера
39
Фадера
45
Лорьенте
8
Коне
9
Чеддира
9
Чеддира
8
Коне
7
Вольпато
44
Яннони
44
Яннони
7
Вольпато
9
Пинамонти
9
Моро
9
Моро
9
Пинамонти
Остались в запасе
Кальяри
Сассуоло
24
Джузеппе Киоччи
ВР
34
Vincenzo Sarno
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
80
Стефано Турати
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
77
Николас Пьерини
ЛВ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
34
Vincenzo Sarno
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
77
Николас Пьерини
ЛВ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Фабио Гроссо
Статистика матча Кальяри - Сассуоло
4
4
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
ВАР
1
0
Угловые удары
3
7
Нарушения
20
21
Офсайды
2
3
Количество передач
337
404
Сейвы
2
0
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.72
0.56
xGP (предотвращенные голы)
-0.54
-0.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Сассуоло», 9-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 октября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Сассуоло»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»