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  • «Уфа» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2025

«Уфа» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2025

30 октября 2025, 15:50
Уфа
30.10.2025, четверг, 17:00
Россия. Кубок, 6 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
Нефтехимик
23' М. Агеян
80' Д. Сухомлинов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
79
Константин Троянов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
8
Шамиль Исаев
АП
88
Мигран Агеян
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Нефтехимик
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Султан Джамилов
ЛВ
23
Денис Михайлов
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
24
Филип Мрзляк
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
19
Эмиль Майоров
ЦФ
17
Осман Минатулаев
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
17
Давид Кокоев
ЦП
25
Марат Ситдиков
ЦП
94
Дмитрий Кучугура
АП
3-2-1-3-1
40
Чернов
55
Шляков
22
Хомуха
69
Ханенко
79
Троянов
10
Гыстаров
22
Юсупов
8
Исаев
88
Агеян
88
Чимези
23
Ахатов
4-3-2-1
43
Присяжненко
17
Валиахметов
12
Ширяев
65
Толстопятов
5
Мусалов
23
Михайлов
6
Родин
7
Бобер
8
Сухомлинов
7
Джамилов
14
Машуков
88
Агеян
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
88
Агеян
69
Ханенко
96
Барановский
96
Барановский
69
Ханенко
22
Юсупов
15
Хабалов
15
Хабалов
22
Юсупов
88
Чимези
19
Майоров
19
Майоров
88
Чимези
10
Гыстаров
17
Минатулаев
17
Минатулаев
10
Гыстаров
6
Родин
24
Кахидзе
24
Кахидзе
6
Родин
23
Михайлов
17
Кокоев
17
Кокоев
23
Михайлов
5
Мусалов
25
Ситдиков
25
Ситдиков
5
Мусалов
7
Джамилов
94
Кучугура
94
Кучугура
7
Джамилов
65
Толстопятов
7
Никитин
7
Никитин
65
Толстопятов
Остались в запасе
Уфа
Нефтехимик
31
Александр Беленов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
1
Андрей Голубев
ВР
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
70
Дилан Ортис
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Уфа - Нефтехимик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Нефтехимика», 6 раунд Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 октября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Нефтехимик»

«Уфа» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Нефтехимик Уфа
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