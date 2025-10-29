29.10.2025, среда, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ньюкасл
Ньюкасл
4-1-2-2-1
32
Рэмсдейл
5
Шер
12
Тиав
33
Берн
17
Крафт
16
Тонали
11
Барнс
28
Уиллок
19
Эланга
41
Рэмзи
27
Вольтемаде
3-1-2-3-1
31
Кински
23
Порро
15
Дансо
99
Спенс
36
Палинья
30
Бентанкур
29
Сарр
7
Симонс
15
Бергвалл
22
Джонсон
47
Ришарлисон
17
Крафт
2
Триппьер
2
Триппьер
17
Крафт
41
Рэмзи
39
Гимарайнс
39
Гимарайнс
41
Рэмзи
28
Уиллок
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
28
Уиллок
19
Эланга
17
Гордон
17
Гордон
19
Эланга
27
Вольтемаде
10
Осула
10
Осула
27
Вольтемаде
22
Джонсон
20
Кудус
20
Кудус
22
Джонсон
30
Бентанкур
9
Муани
9
Муани
30
Бентанкур
47
Ришарлисон
11
Тель
11
Тель
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Ньюкасл
Тоттенхэм
1
Ник Поуп
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
67
Льюис Майли
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
40
Брэндон Остин
ВР
46
Luca Gunter
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
67
Льюис Майли
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
46
Luca Gunter
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Ньюкасл - Тоттенхэм
4
3
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
13
10
Офсайды
0
1
Количество передач
382
441
Сейвы
6
1
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», 1/8 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Тоттенхэм»
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Источник: «Бомбардир»