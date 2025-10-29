29.10.2025, среда, 23:05
Франция. Лига 1, 10 тур
Франция. Лига 1, 10 тур
3 : 5
Завершен
Составы команд
Нант
Нант
4-3-1-2
1
Лопеш
15
Авазим
78
6
Мванга
98
Амьен-Аду
19
Леру
5
Квон
17
Табибу
12
Гирасси
11
Аблин
19
Эль-Араби
3-2-1-3-1
16
Кен
22
Салису
13
Мависса Элеби
4
Тезе
6
Керер
11
Уаттара
28
Кулибали
15
Дьятта
11
Аклиуш
18
Минамино
9
Балогун
5
Квон
31
Коцца
31
Коцца
5
Квон
15
Авазим
18
Сентонс
18
Сентонс
15
Авазим
17
Табибу
6
6
17
Табибу
19
Эль-Араби
42
Мохамед
42
Мохамед
19
Эль-Араби
12
Гирасси
36
Камара
36
Камара
12
Гирасси
13
Мависса Элеби
19
Кабрал
19
Кабрал
13
Мависса Элеби
18
Минамино
10
Головин
10
Головин
18
Минамино
11
Аклиуш
31
Фати
31
Фати
11
Аклиуш
9
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
9
Балогун
Остались в запасе
Нант
Монако
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
10
Y. Benhattab
ЦП
69
Sacha Ziani
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
21
Янн Льенар
ВР
43
Брадель Кива
ЦЗ
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
22
Люка Миша
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
10
Y. Benhattab
ЦП
69
Sacha Ziani
ЦП
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
43
Брадель Кива
ЦЗ
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
22
Люка Миша
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Нант - Монако
3
5
Всего ударов по воротам
18
19
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
ВАР
0
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
13
17
Офсайды
0
2
Количество передач
370
395
Сейвы
4
2
Точность передач %
77
84
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
19
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
1.39
4.11
xGP (предотвращенные голы)
0.02
0.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Монако», 10-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 23:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант» – «Монако»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»