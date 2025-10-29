Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Нант» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

«Нант» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

29 октября 2025, 21:55
Нант
29.10.2025, среда, 23:05
Франция. Лига 1, 10 тур
3 : 5
Завершен
Монако
19' Э. Гирасси 45+6' Э. Гирасси 80' М. Мохамед
6' М. Кулибали 41' Ф. Балогун 55' М. Аклиуш 75' А. Головин 90+4' А. Головин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Антони Лопеш
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
78
Tylel Tati
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
(К) ПЗ
12
Эрба Гирасси
ЛВ
19
Луи Леру
ЦП
5
Хек-Гю Квон
ЦП
17
Демен Табибу
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
6
Тило Керер
(К) ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
10
Y. Benhattab
ЦП
6
Bahmed Deuff
ЦП
69
Sacha Ziani
ЦП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
36
Амади Камара
ЦФ
Монако
21
Янн Льенар
ВР
43
Брадель Кива
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
22
Люка Миша
ЛВ
19
Папе Кабрал
ЦП
10
Александр Головин
АП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
99
Джордж Иленихена
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
4-3-1-2
1
Лопеш
15
Авазим
78
6
Мванга
98
Амьен-Аду
19
Леру
5
Квон
17
Табибу
12
Гирасси
11
Аблин
19
Эль-Араби
3-2-1-3-1
16
Кен
22
Салису
13
Мависса Элеби
4
Тезе
6
Керер
11
Уаттара
28
Кулибали
15
Дьятта
11
Аклиуш
18
Минамино
9
Балогун
5
Квон
31
Коцца
31
Коцца
5
Квон
15
Авазим
18
Сентонс
18
Сентонс
15
Авазим
17
Табибу
6
6
17
Табибу
19
Эль-Араби
42
Мохамед
42
Мохамед
19
Эль-Араби
12
Гирасси
36
Камара
36
Камара
12
Гирасси
13
Мависса Элеби
19
Кабрал
19
Кабрал
13
Мависса Элеби
18
Минамино
10
Головин
10
Головин
18
Минамино
11
Аклиуш
31
Фати
31
Фати
11
Аклиуш
9
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
9
Балогун
Остались в запасе
Нант
Монако
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
10
Y. Benhattab
ЦП
69
Sacha Ziani
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
21
Янн Льенар
ВР
43
Брадель Кива
ЦЗ
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
22
Люка Миша
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
10
Y. Benhattab
ЦП
69
Sacha Ziani
ЦП
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
43
Брадель Кива
ЦЗ
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
22
Люка Миша
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Нант - Монако
3
5
Всего ударов по воротам
18
19
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
ВАР
0
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
13
17
Офсайды
0
2
Количество передач
370
395
Сейвы
4
2
Точность передач %
77
84
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
19
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
1.39
4.11
xGP (предотвращенные голы)
0.02
0.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Монако», 10-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 23:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант» – «Монако»

«Нант» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Нант
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
2
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
5
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
11
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+