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  • «Ницца» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

«Ницца» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

29 октября 2025, 19:50
Ницца
29.10.2025, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
2 : 0
Завершен
Лилль
29' С. Диоп (П) 87' И. Янссон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
23
Йехван Диуф
ВР
3
Мельвен Бар
(К) ЛЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Софьян Диоп
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
32
Айюб Буадди
АП
29
Хамза Игамане
ЦФ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЦФ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
23
Том Луше
ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
33
Габен Бернардо
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
21
Исак Янссон
ПВ
17
Bernard Nguene
ЦФ
Лилль
50
Thomas Sajous
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
35
Сориба Диауне
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
4-2-3-1
23
Диуф
3
Бар
35
Ба
21
Пепра Оппонг
33
Менди
99
Самед
34
Ванхутте
27
Бога
10
Диоп
7
Гувейя
9
Оморуйи
3-2-1-4
16
Бодар
12
Менье
2
Манди
15
Перро
10
Харальдссон
21
Андре
32
Буадди
3
Нгой
20
Коррея
20
Фернандес-Пардо
29
Игамане
27
Бога
23
Луше
23
Луше
27
Бога
10
Диоп
6
Будауи
6
Будауи
10
Диоп
34
Ванхутте
8
Сансон
8
Сансон
34
Ванхутте
99
Самед
21
Янссон
21
Янссон
99
Самед
10
Харальдссон
17
Мукау
17
Мукау
10
Харальдссон
32
Буадди
6
Бенталеб
6
Бенталеб
32
Буадди
20
Коррея
11
Сахрауи
11
Сахрауи
20
Коррея
21
Андре
9
Жиру
9
Жиру
21
Андре
29
Игамане
80
80
29
Игамане
Остались в запасе
Ницца
Лилль
1
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
33
Габен Бернардо
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
17
Bernard Nguene
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
50
Thomas Sajous
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
35
Сориба Диауне
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
33
Габен Бернардо
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
17
Bernard Nguene
ЦФ
Остались в запасе
50
Thomas Sajous
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
35
Сориба Диауне
ЛВ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ницца - Лилль
3
3
Всего ударов по воротам
8
21
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
13
Нарушения
11
10
Офсайды
1
0
Количество передач
288
590
Сейвы
4
2
Точность передач %
77
87
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
0
9
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
4
12
xG (ожидаемые голы)
1.77
0.83
xGP (предотвращенные голы)
0.18
0.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Лилля», 10-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Лилль»

«Ницца» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лилль Ницца
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