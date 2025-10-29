29.10.2025, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
Франция. Лига 1, 10 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ницца
Ницца
4-2-3-1
23
Диуф
3
Бар
35
Ба
21
Пепра Оппонг
33
Менди
99
Самед
34
Ванхутте
27
Бога
10
Диоп
7
Гувейя
9
Оморуйи
3-2-1-4
16
Бодар
12
Менье
2
Манди
15
Перро
10
Харальдссон
21
Андре
32
Буадди
3
Нгой
20
Коррея
20
Фернандес-Пардо
29
Игамане
27
Бога
23
Луше
23
Луше
27
Бога
10
Диоп
6
Будауи
6
Будауи
10
Диоп
34
Ванхутте
8
Сансон
8
Сансон
34
Ванхутте
99
Самед
21
Янссон
21
Янссон
99
Самед
10
Харальдссон
17
Мукау
17
Мукау
10
Харальдссон
32
Буадди
6
Бенталеб
6
Бенталеб
32
Буадди
20
Коррея
11
Сахрауи
11
Сахрауи
20
Коррея
21
Андре
9
Жиру
9
Жиру
21
Андре
29
Игамане
80
80
29
Игамане
Остались в запасе
Ницца
Лилль
1
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
33
Габен Бернардо
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
17
Bernard Nguene
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
50
Thomas Sajous
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
35
Сориба Диауне
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
33
Габен Бернардо
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
17
Bernard Nguene
ЦФ
Остались в запасе
50
Thomas Sajous
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
35
Сориба Диауне
ЛВ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ницца - Лилль
3
3
Всего ударов по воротам
8
21
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
13
Нарушения
11
10
Офсайды
1
0
Количество передач
288
590
Сейвы
4
2
Точность передач %
77
87
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
0
9
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
4
12
xG (ожидаемые голы)
1.77
0.83
xGP (предотвращенные голы)
0.18
0.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Лилля», 10-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Лилль»
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Источник: «Бомбардир»