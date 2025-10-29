29.10.2025, среда, 20:30
Италия. Серия А, 9 тур
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
23
Эрнани
ЦП
78
Alessandro Ciardi
ЦП
65
Элиа Пликко
АП
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
75
Alessandro Cardinali
ЦФ
3-2-2-1-2
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
22
Эрмосо
43
Уэсли
2
Челик
17
Коне
4
Кристанте
18
Соуле
21
Дибала
11
Фергюсон
4-4-2
1
Сузуки
15
Дель Прато
5
Валенти
27
Бричги
3
Циркати
24
Эстевес
18
Серенсен
32
Ордоньес
80
Бернабе
10
Кутроне
32
Пеллегрино
43
Уэсли
2
Ренш
2
Ренш
43
Уэсли
23
Манчини
87
Гиларди
87
Гиларди
23
Манчини
Бэйли
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
Бэйли
11
Фергюсон
17
Бэйли
17
Бэйли
11
Фергюсон
18
Соуле
9
Довбик
9
Довбик
18
Соуле
80
Бернабе
8
Кремаски
8
Кремаски
80
Бернабе
27
Бричги
11
11
27
Бричги
10
Кутроне
9
Бенедичак
9
Бенедичак
10
Кутроне
32
Пеллегрино
11
Джурич
11
Джурич
32
Пеллегрино
24
Эстевес
11
Альмквист
11
Альмквист
24
Эстевес
Остались в запасе
Рома
Парма
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
40
Эдоардо Корви
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
78
Alessandro Ciardi
ЦП
65
Элиа Пликко
АП
75
Alessandro Cardinali
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
78
Alessandro Ciardi
ЦП
65
Элиа Пликко
АП
75
Alessandro Cardinali
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Карлос Куэста
Статистика матча Рома - Парма
2
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
1
0
Угловые удары
9
2
Нарушения
8
9
Офсайды
3
2
Количество передач
519
348
Сейвы
4
4
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.01
1.21
xGP (предотвращенные голы)
-0.4
-0.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Пармы», 9-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Парма»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»