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  • «Рома» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

«Рома» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

29 октября 2025, 19:20
Рома
29.10.2025, среда, 20:30
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 1
Завершен
Парма
63' М. Эрмосо 81' А. Довбик
86' А. Циркати
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
27
Саша Бричги
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
80
Адриан Бернабе
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Рома
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
23
Эрнани
ЦП
78
Alessandro Ciardi
ЦП
65
Элиа Пликко
АП
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
75
Alessandro Cardinali
ЦФ
3-2-2-1-2
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
22
Эрмосо
43
Уэсли
2
Челик
17
Коне
4
Кристанте
18
Соуле
21
Дибала
11
Фергюсон
4-4-2
1
Сузуки
15
Дель Прато
5
Валенти
27
Бричги
3
Циркати
24
Эстевес
18
Серенсен
32
Ордоньес
80
Бернабе
10
Кутроне
32
Пеллегрино
43
Уэсли
2
Ренш
2
Ренш
43
Уэсли
23
Манчини
87
Гиларди
87
Гиларди
23
Манчини
Бэйли
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
Бэйли
11
Фергюсон
17
Бэйли
17
Бэйли
11
Фергюсон
18
Соуле
9
Довбик
9
Довбик
18
Соуле
80
Бернабе
8
Кремаски
8
Кремаски
80
Бернабе
27
Бричги
11
11
27
Бричги
10
Кутроне
9
Бенедичак
9
Бенедичак
10
Кутроне
32
Пеллегрино
11
Джурич
11
Джурич
32
Пеллегрино
24
Эстевес
11
Альмквист
11
Альмквист
24
Эстевес
Остались в запасе
Рома
Парма
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
40
Эдоардо Корви
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
78
Alessandro Ciardi
ЦП
65
Элиа Пликко
АП
75
Alessandro Cardinali
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
78
Alessandro Ciardi
ЦП
65
Элиа Пликко
АП
75
Alessandro Cardinali
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Карлос Куэста
Статистика матча Рома - Парма
2
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
1
0
Угловые удары
9
2
Нарушения
8
9
Офсайды
3
2
Количество передач
519
348
Сейвы
4
4
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.01
1.21
xGP (предотвращенные голы)
-0.4
-0.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Пармы», 9-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома»«Парма»

«Рома» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Парма Рома
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