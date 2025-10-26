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  • «Лион» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

«Лион» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

26 октября 2025, 21:35
Лион
26.10.2025, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 1
Завершен
Страсбур
31' И. Дукуре (АГ) 90+1' А. Морейра
25' Х. Паничелли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
10
Павел Шулц
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Малик Фофана
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Страсбур
39
Майк Пендерс
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
(К) ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
22
Диегу Морейра
ЛВ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Лион
20
Лассине Диарра
ВР
16
Абнер
ЛЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
18
Рашид Геззаль
ЦП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Страсбур
23
Стефан Баич
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
83
Рафаэль Луиш
ОП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
18
Матис Амугу
ЦП
19
Кендри Паес
АП
2-5-3
1
Грейф
3
Тальяфико
19
Ниахате
23
Мортон
6
Тессманн
9
Карабец
8
Толиссо
2
Мэйтленд-Найлс
22
Мата
10
Шулц
39
Фофана
3-2-1-3-1
39
Пендерс
24
Хегсберг
19
Сарр
6
Дукуре
20
Дуэ
4
Барко
29
Эль-Мурабе
10
Энкисо
42
Уаттара
22
Морейра
9
Паничелли
9
Карабец
18
Геззаль
18
Геззаль
9
Карабец
6
Тессманн
39
Де Карвалью
39
Де Карвалью
6
Тессманн
39
Фофана
9
Морейра
9
Морейра
39
Фофана
10
Шулц
10
Сатриано
10
Сатриано
10
Шулц
29
Эль-Мурабе
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
29
Эль-Мурабе
10
Энкисо
80
Лемарешаль
80
Лемарешаль
10
Энкисо
24
Хегсберг
19
Паес
19
Паес
24
Хегсберг
22
Морейра
20
Годо
20
Годо
22
Морейра
Остались в запасе
Лион
Страсбур
20
Лассине Диарра
ВР
16
Абнер
ЛЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
18
Халис Мера
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
23
Стефан Баич
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
20
Лассине Диарра
ВР
16
Абнер
ЛЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
18
Халис Мера
ЦП
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Лайам Росеньор
Статистика матча Лион - Страсбур
1
4
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
19
Офсайды
2
1
Количество передач
382
431
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
1.48
0.49
xGP (предотвращенные голы)
-0.04
-0.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Страсбура», 9-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Страсбур»

«Лион» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Страсбур Лион
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