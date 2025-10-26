26.10.2025, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 9 тур
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
2-5-3
1
Грейф
3
Тальяфико
19
Ниахате
23
Мортон
6
Тессманн
9
Карабец
8
Толиссо
2
Мэйтленд-Найлс
22
Мата
10
Шулц
39
Фофана
3-2-1-3-1
39
Пендерс
24
Хегсберг
19
Сарр
6
Дукуре
20
Дуэ
4
Барко
29
Эль-Мурабе
10
Энкисо
42
Уаттара
22
Морейра
9
Паничелли
9
Карабец
18
Геззаль
18
Геззаль
9
Карабец
6
Тессманн
39
Де Карвалью
39
Де Карвалью
6
Тессманн
39
Фофана
9
Морейра
9
Морейра
39
Фофана
10
Шулц
10
Сатриано
10
Сатриано
10
Шулц
29
Эль-Мурабе
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
29
Эль-Мурабе
10
Энкисо
80
Лемарешаль
80
Лемарешаль
10
Энкисо
24
Хегсберг
19
Паес
19
Паес
24
Хегсберг
22
Морейра
20
Годо
20
Годо
22
Морейра
Остались в запасе
Лион
Страсбур
20
Лассине Диарра
ВР
16
Абнер
ЛЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
18
Халис Мера
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
23
Стефан Баич
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
20
Лассине Диарра
ВР
16
Абнер
ЛЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
18
Халис Мера
ЦП
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Лайам Росеньор
Статистика матча Лион - Страсбур
1
4
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
19
Офсайды
2
1
Количество передач
382
431
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
1.48
0.49
xGP (предотвращенные голы)
-0.04
-0.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Страсбура», 9-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Страсбур»
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Источник: «Бомбардир»