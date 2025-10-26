Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Страсбура», 9-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Страсбур»