26.10.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 10 тур
Испания. Примера, 10 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
3-1-3-2-1
1
Куртуа
18
Каррерас
4
Хейсен
3
Милитао
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
6
Камавинга
7
Винисиус
15
Гюлер
10
Мбаппе
4-3-3
13
Щесны
23
Кунде
5
Кубарси
24
Гарсия
3
Бальде
8
Педри
21
де Йонг
7
Лопес
10
Ямаль
9
Торрес
9
Рэшфорд
8
Вальверде
14
Карвахаль
14
Карвахаль
8
Вальверде
10
Мбаппе
25
Себальос
25
Себальос
10
Мбаппе
15
Гюлер
21
Диас
21
Диас
15
Гюлер
7
Винисиус
11
Родриго
11
Родриго
7
Винисиус
5
Беллингем
7
Гарсия
7
Гарсия
5
Беллингем
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
24
Гарсия
33
Араухо
33
Араухо
24
Гарсия
9
Торрес
6
Касадо
6
Касадо
9
Торрес
5
Кубарси
19
Барджи
19
Барджи
5
Кубарси
Остались в запасе
Реал
Барселона
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
30
Франко Мастантуоно
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
31
Эдер Аллер
ВР
31
Диего Кочен
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
12
Хави Эспарт
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
27
Дро Фернандес
АП
77
Тони Фернандес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
30
Франко Мастантуоно
АП
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
31
Эдер Аллер
ВР
31
Диего Кочен
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
12
Хави Эспарт
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
27
Дро Фернандес
АП
77
Тони Фернандес
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Реал - Барселона
3
1
2
Всего ударов по воротам
23
15
Удары в створ
10
6
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
ВАР
2
1
Угловые удары
12
4
Нарушения
12
9
Офсайды
5
2
Количество передач
273
637
Сейвы
4
9
Точность передач %
81
89
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
6
9
xG (ожидаемые голы)
3.6
1.03
xGP (предотвращенные голы)
2.44
2.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Барселоны», 10-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть в сервисе «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»