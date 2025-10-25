25.10.2025, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 8 тур
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Кремонезе
Кремонезе
3-2-1-2-2
16
Сильвестри
42
Терраччано
6
Башкиротто
30
Файе
15
Флориани
4
Барбиери
22
Пайеро
27
Вандепутте
24
Дзербин
9
Варди
19
Санабрия
4-1-1-2-2
29
Карнесекки
16
Белланова
19
Джимсити
4
Хин
59
Залевски
15
де Рон
13
Эдерсон
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
90
Крстович
11
Лукман
22
Пайеро
23
Фолино
23
Фолино
22
Пайеро
30
Файе
15
Бьянкетти
15
Бьянкетти
30
Файе
19
Санабрия
16
Сармиенто
16
Сармиенто
19
Санабрия
24
Дзербин
20
Васкес
20
Васкес
24
Дзербин
8
Пашалич
4
Брешианини
4
Брешианини
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
15
де Рон
7
Сулемана
7
Сулемана
15
де Рон
90
Крстович
9
Скамакка
9
Скамакка
90
Крстович
Остались в запасе
Кремонезе
Аталанта
69
Лапо Нава
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
17
Деннис Йонсен
ЛВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
80
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
17
Деннис Йонсен
ЛВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
80
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Кремонезе - Аталанта
3
1
Всего ударов по воротам
9
20
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
10
Нарушения
6
8
Офсайды
3
2
Количество передач
277
523
Сейвы
5
4
Точность передач %
68
84
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
1.12
1.15
xGP (предотвращенные голы)
0.01
0.01
Смотреть прямую трансляцию матча «Кремонезе» против «Аталанты», 8-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кремонезе» – «Аталанта»
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Источник: «Бомбардир»