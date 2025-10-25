25.10.2025, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
3-2-2-2-1
1
Кобель
24
Свенссон
3
Антон
4
Шлоттербек
5
Бенсебаини
26
Рюэрсон
13
Гросс
17
Чуквуэмека
14
Адейеми
8
Нмеча
9
Гирасси
4-1-2-2-1
1
Швабе
28
Себулонсен
39
Озкаджар
4
Хюберс
25
Лунд
5
Мартель
8
Йоуханнессон
23
Хусейнбашич
30
Бюлтер
13
Каминьски
10
Эль-Мала
13
Гросс
20
Забитцер
20
Забитцер
13
Гросс
8
Нмеча
7
Беллингем
7
Беллингем
8
Нмеча
24
Свенссон
8
Брандт
8
Брандт
24
Свенссон
17
Чуквуэмека
14
Байер
14
Байер
17
Чуквуэмека
14
Адейеми
21
Силва
21
Силва
14
Адейеми
39
Озкаджар
3
Хайнц
3
Хайнц
39
Озкаджар
8
Йоуханнессон
2
Шмид
2
Шмид
8
Йоуханнессон
30
Бюлтер
5
Краусс
5
Краусс
30
Бюлтер
10
Эль-Мала
37
Майна
37
Майна
10
Эль-Мала
23
Хусейнбашич
27
Ахе
27
Ахе
23
Хусейнбашич
Остались в запасе
Боруссия Д
Кельн
33
Александер Майер
ВР
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
Главный тренер
Нико Ковач
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Лукас Кваснек
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Лукас Кваснек
Статистика матча Боруссия Д - Кельн
2
2
Всего ударов по воротам
27
5
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
17
2
Нарушения
10
8
Офсайды
0
2
Количество передач
603
260
Сейвы
1
8
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
10
0
xG (ожидаемые голы)
1.9
0.39
xGP (предотвращенные голы)
0.56
0.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Кельна», 8-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Кельн»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»