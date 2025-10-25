25.10.2025, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
4-2-2-2
97
Санчес
17
Кукурелья
24
Джеймс
99
Чалоба
34
Ачампонг
25
Кайседо
17
Фернандес
17
Гарначо
7
Нету
9
Гиу
9
Педро
3-3-1-1-1
22
Руфс
2
Гертрейда
5
Баллард
27
Садики
32
Хьюм
34
Джака
17
Рейнилду
28
Ле Фе
11
Траоре
18
Изидор
34
Ачампонг
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
34
Ачампонг
7
Нету
17
Сантос
17
Сантос
7
Нету
9
Педро
19
Джордж
19
Джордж
9
Педро
9
Гиу
11
Гиттенс
11
Гиттенс
9
Гиу
17
Гарначо
41
Эстевао
41
Эстевао
17
Гарначо
28
Ле Фе
11
Ригг
11
Ригг
28
Ле Фе
11
Траоре
7
Тальби
7
Тальби
11
Траоре
18
Изидор
9
Бробби
9
Бробби
18
Изидор
Остались в запасе
Челси
Сандерленд
1
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
Главный тренер
Энцо Мареска
22
Энтони Паттерсон
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
7
Харрисон Джонс
АП
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
Остались в запасе
22
Энтони Паттерсон
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
7
Харрисон Джонс
АП
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Челси - Сандерленд
1
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
15
13
Офсайды
3
2
Количество передач
629
293
Сейвы
2
6
Точность передач %
90
78
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.9
1.31
xGP (предотвращенные голы)
-0.01
-0.01
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Сандерленда», 9-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Сандерленд»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VК Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»