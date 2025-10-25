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  • «Челси» – «Сандерленд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

«Челси» – «Сандерленд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

25 октября 2025, 15:50
Челси
25.10.2025, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Сандерленд
4' А. Гарначо
22' В. Изидор 90+3' Ш. Тальби
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
9
Жуан Педро
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Сандерленд
22
Робин Руфс
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
34
Гранит Джака
(К) ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
17
Андрей Сантос
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
41
Эстевао
ПВ
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
11
Крис Ригг
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
7
Харрисон Джонс
АП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
4-2-2-2
97
Санчес
17
Кукурелья
24
Джеймс
99
Чалоба
34
Ачампонг
25
Кайседо
17
Фернандес
17
Гарначо
7
Нету
9
Гиу
9
Педро
3-3-1-1-1
22
Руфс
2
Гертрейда
5
Баллард
27
Садики
32
Хьюм
34
Джака
17
Рейнилду
28
Ле Фе
11
Траоре
18
Изидор
34
Ачампонг
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
34
Ачампонг
7
Нету
17
Сантос
17
Сантос
7
Нету
9
Педро
19
Джордж
19
Джордж
9
Педро
9
Гиу
11
Гиттенс
11
Гиттенс
9
Гиу
17
Гарначо
41
Эстевао
41
Эстевао
17
Гарначо
28
Ле Фе
11
Ригг
11
Ригг
28
Ле Фе
11
Траоре
7
Тальби
7
Тальби
11
Траоре
18
Изидор
9
Бробби
9
Бробби
18
Изидор
Остались в запасе
Челси
Сандерленд
1
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
Главный тренер
Энцо Мареска
22
Энтони Паттерсон
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
7
Харрисон Джонс
АП
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
Остались в запасе
22
Энтони Паттерсон
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
7
Харрисон Джонс
АП
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Челси - Сандерленд
1
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
15
13
Офсайды
3
2
Количество передач
629
293
Сейвы
2
6
Точность передач %
90
78
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.9
1.31
xGP (предотвращенные голы)
-0.01
-0.01

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Сандерленда», 9-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Сандерленд»

«Челси» – «Сандерленд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Сандерленд Челси
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