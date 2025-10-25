25.10.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Шинник
Шинник
3-2-1-1-2
51
Митров
50
Лысцов
62
Карпов
2
Бозов
44
Корнюшин
7
Маляров
50
Голубев
78
Куль
10
Гонгапшев
23
Стефанович
4-2-2-1-1
86
Корец
78
Киселев
4
Супранович
3
Бугриев
18
Игнатьев
69
Чурсин
35
Енин
88
Садов
55
Капленко
55
Саплинов
69
Боков
7
Маляров
53
Котин
53
Котин
7
Маляров
62
Карпов
27
Черный
27
Черный
62
Карпов
2
Косогоров
97
Малахов
97
Малахов
2
Косогоров
50
Голубев
11
Порохов
11
Порохов
50
Голубев
10
Гонгапшев
88
Миронов
88
Миронов
10
Гонгапшев
69
Чурсин
56
Демьянов
56
Демьянов
69
Чурсин
35
Енин
22
Немченко
22
Немченко
35
Енин
69
Боков
9
Тлехугов
9
Тлехугов
69
Боков
55
Капленко
77
Гарибян
77
Гарибян
55
Капленко
88
Садов
23
Чиканчи
23
Чиканчи
88
Садов
Остались в запасе
Шинник
Спартак К
98
Артем Исмагилов
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
Главный тренер
Артем Булойчик
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
11
Егор Назаренко
АП
8
Иван Кудряшов
АП
Главный тренер
Сергей Бондарь
Остались в запасе
98
Артем Исмагилов
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
11
Егор Назаренко
АП
8
Иван Кудряшов
АП
Главный тренер
Артем Булойчик
Главный тренер
Сергей Бондарь
Статистика матча Шинник - Спартак К
1
2
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Спартака» Кострома, 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Спартак» Кострома
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Источник: «Бомбардир»