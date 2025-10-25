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  • «Шинник» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

«Шинник» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

25 октября 2025, 15:50
Шинник
25.10.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Спартак К
29' А. Гонгапшев 87' Д. Корнюшин
70' А. Гарибян 73' А. Саплинов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Спартак К
86
Никита Корец
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
35
Иван Енин
ОП
88
Дмитрий Садов
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Шинник
98
Артем Исмагилов
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
97
Артем Малахов
ПВ
11
Илья Порохов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
22
Анатолий Немченко
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
8
Иван Кудряшов
АП
9
Марат Тлехугов
ПВ
77
Артур Гарибян
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
3-2-1-1-2
51
Митров
50
Лысцов
62
Карпов
2
Бозов
44
Корнюшин
7
Маляров
50
Голубев
78
Куль
10
Гонгапшев
23
Стефанович
4-2-2-1-1
86
Корец
78
Киселев
4
Супранович
3
Бугриев
18
Игнатьев
69
Чурсин
35
Енин
88
Садов
55
Капленко
55
Саплинов
69
Боков
7
Маляров
53
Котин
53
Котин
7
Маляров
62
Карпов
27
Черный
27
Черный
62
Карпов
2
Косогоров
97
Малахов
97
Малахов
2
Косогоров
50
Голубев
11
Порохов
11
Порохов
50
Голубев
10
Гонгапшев
88
Миронов
88
Миронов
10
Гонгапшев
69
Чурсин
56
Демьянов
56
Демьянов
69
Чурсин
35
Енин
22
Немченко
22
Немченко
35
Енин
69
Боков
9
Тлехугов
9
Тлехугов
69
Боков
55
Капленко
77
Гарибян
77
Гарибян
55
Капленко
88
Садов
23
Чиканчи
23
Чиканчи
88
Садов
Остались в запасе
Шинник
Спартак К
98
Артем Исмагилов
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
Главный тренер
Артем Булойчик
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
11
Егор Назаренко
АП
8
Иван Кудряшов
АП
Главный тренер
Сергей Бондарь
Остались в запасе
98
Артем Исмагилов
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
11
Егор Назаренко
АП
8
Иван Кудряшов
АП
Главный тренер
Артем Булойчик
Главный тренер
Сергей Бондарь
Статистика матча Шинник - Спартак К
1
2
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Спартака» Кострома, 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Спартак» Кострома

«Шинник» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Спартак К Шинник
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