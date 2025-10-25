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  • «Черноморец» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

«Черноморец» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

25 октября 2025, 15:50
Черноморец
25.10.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Челябинск
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Михаил Штепа
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
16
Денис Пушкарев
ЛВ
70
Гаррик Левин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Черноморец
13
Максим Матюша
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
13
Станислав Пузанов
ЛВ
31
Тимур Касимов
ЛВ
96
Кирилл Помешкин
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Челябинск
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
11
Александр Носов
ПВ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Штепа
28
Жилкин
59
Сыщенко
3
Кирш
5
Морозов
10
Зарыпбеков
10
Жигулев
7
Антонов
11
Николаев
18
Родионов
9
Алиев
4-2-3-1
93
Тусеев
2
Гапечкин
2
Жиров
5
Гатин
66
Гудков
70
Левин
77
Самойлов
10
Гаджимурадов
18
Кертанов
16
Пушкарев
29
Урванцев
10
Зарыпбеков
96
Помешкин
96
Помешкин
10
Зарыпбеков
28
Жилкин
13
Пузанов
13
Пузанов
28
Жилкин
7
Антонов
31
Касимов
31
Касимов
7
Антонов
18
Родионов
18
Гурченко
18
Гурченко
18
Родионов
Пузанов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
Пузанов
16
Пушкарев
72
Комиссаров
72
Комиссаров
16
Пушкарев
29
Урванцев
11
Носов
11
Носов
29
Урванцев
Остались в запасе
Черноморец
Челябинск
13
Максим Матюша
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Остались в запасе
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Черноморец - Челябинск
4
1
1
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
7
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Челябинска», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Челябинск»

«Черноморец» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Челябинск Черноморец
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