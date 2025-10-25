Составы команд
Черноморец
Черноморец
3-2-2-2-1
1
Штепа
28
Жилкин
59
Сыщенко
3
Кирш
5
Морозов
10
Зарыпбеков
10
Жигулев
7
Антонов
11
Николаев
18
Родионов
9
Алиев
4-2-3-1
93
Тусеев
2
Гапечкин
2
Жиров
5
Гатин
66
Гудков
70
Левин
77
Самойлов
10
Гаджимурадов
18
Кертанов
16
Пушкарев
29
Урванцев
10
Зарыпбеков
96
Помешкин
96
Помешкин
10
Зарыпбеков
28
Жилкин
13
Пузанов
13
Пузанов
28
Жилкин
7
Антонов
31
Касимов
31
Касимов
7
Антонов
18
Родионов
18
Гурченко
18
Гурченко
18
Родионов
Пузанов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
Пузанов
16
Пушкарев
72
Комиссаров
72
Комиссаров
16
Пушкарев
29
Урванцев
11
Носов
11
Носов
29
Урванцев
Остались в запасе
Черноморец
Челябинск
13
Максим Матюша
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Остались в запасе
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Черноморец - Челябинск
4
1
1
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
7
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Челябинска», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Челябинск»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VК Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»