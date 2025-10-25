30.10.2025, четверг, 17:00
Россия. Кубок, 6 раунд
Россия. Кубок, 6 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
Составы команд
Уфа
Уфа
3-2-1-3-1
40
Чернов
55
Шляков
22
Хомуха
69
Ханенко
79
Троянов
10
Гыстаров
22
Юсупов
8
Исаев
88
Агеян
88
Чимези
23
Ахатов
4-3-2-1
43
Присяжненко
17
Валиахметов
12
Ширяев
65
Толстопятов
5
Мусалов
23
Михайлов
6
Родин
7
Бобер
8
Сухомлинов
7
Джамилов
14
Машуков
88
Агеян
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
88
Агеян
69
Ханенко
96
Барановский
96
Барановский
69
Ханенко
22
Юсупов
15
Хабалов
15
Хабалов
22
Юсупов
88
Чимези
19
Майоров
19
Майоров
88
Чимези
10
Гыстаров
17
Минатулаев
17
Минатулаев
10
Гыстаров
6
Родин
24
Кахидзе
24
Кахидзе
6
Родин
23
Михайлов
17
Кокоев
17
Кокоев
23
Михайлов
5
Мусалов
25
Ситдиков
25
Ситдиков
5
Мусалов
7
Джамилов
94
Кучугура
94
Кучугура
7
Джамилов
65
Толстопятов
7
Никитин
7
Никитин
65
Толстопятов
Остались в запасе
Уфа
Нефтехимик
31
Александр Беленов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
1
Андрей Голубев
ВР
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
70
Дилан Ортис
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Уфа - Нефтехимик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Нефтехимика», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Нефтехимик»
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Источник: «Бомбардир»